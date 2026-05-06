Luis de la Fuente ya tiene clara su lista de 26 seleccionados a un mes del Mundial

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, dejó claro que la base de la lista para el próximo Mundial está prácticamente definida. El técnico aseguró que cuenta con “un grupo casi hecho” que “funciona bien”, por lo que tiene “claros” a la mayoría de los jugadores que formarán parte de la convocatoria. Aun así, no descartó imprevistos: “Estoy seguro que se van a dar contratiempos en forma de lesiones, que hacen que se modifiquen determinados jugadores. Cuando hago una convocatoria creo que soy injusto con los que no están, pero creo que soy justo con los que están. Dejar a alguien fuera también es doloroso”.

El preparador riojano insistió en que tiene muy perfilada la lista definitiva: “Tengo muy claros los 26, y os van a gustar mucho. El éxito radica en no cambiar y dar valor a lo importante de esta vida, que son los valores, los principios, la familia. Esto va de personas, y más allá del éxito profesional, lo que queda es la calidad de personas que hayamos podido ser. Tenemos una buena base y tomamos las decisiones pensando en lo mejor en el grupo y el equipo, desde un conocimiento tremendo”.

CORNELLÁ-EL PRAT (BARCELONA), 31/03/2026.- El delantero de la selección española de fútbol Lamine Yamal, durante el partido amistoso que las selecciones de España y Egipto disputan este martes en el RCDE Stadium de Cornellá-El Prat, en Barcelona. EFE/Alberto Estévez / Alberto Estévez / EFE

En esa convocatoria, nombres como Lamine Yamal y Nico Williams parecen indiscutibles. Ambos, considerados “dos jugadores importantísimos”, siguen siendo piezas clave en el proyecto. “Para nosotros son uno más. Ojalá sigamos recordando a la España de Lamine y Nico porque nos trae buenos recuerdos de la Eurocopa. Nico está ya alcanzando su nivel y Lamine espero que esté recuperado para el Mundial. Lo más importante es que lleguemos todos sanos. Estoy convencido de que van a estar”.

Noticias relacionadas

No se olvida de jugadores que se han quedado atrás

Además, también valoró el momento de Gavi, destacando su progresión reciente: “en un momento muy bueno” y “compitiendo fantásticamente bien”, algo que calificó como “la mejor noticia para los profesionales y los aficionados al fútbol”.