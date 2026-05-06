El madridismo se harta de Mbappé: millones de aficionados piden a gritos su salida del Real Madrid
La afición blanca abre una campaña de firmas en internet reclamando su marcha. Ya hay 12 millones de peticiones
El clima alrededor de Kylian Mbappé ha dado un giro radical en el entorno del Real Madrid. Un sector importante de la afición blanca ha impulsado una campaña para pedir la salida del delantero francés que ha alcanzado cifras descomunales, superando los 12 millones de firmas.
La iniciativa, nacida en redes sociales, refleja el creciente malestar de parte del madridismo con la actitud reciente del jugador. Su gestión durante la lesión, el viaje a Italia y su regreso a Madrid justo antes del partido ante el Espanyol han sido algunos de los episodios que han alimentado el enfado.
El movimiento ha crecido a una velocidad sorprendente, convirtiéndose en un fenómeno viral que evidencia la desconexión entre Mbappé y una parte de la grada. No es la primera vez que surge una recogida de firmas contra el francés, pero nunca había alcanzado tal dimensión. Otras campañas similares ya habían superado el millón de apoyos en cuestión de días, lo que confirma que el descontento no es algo puntual.
Mbappé genera incógnitas
Desde el club, sin embargo, se mantiene la calma y no se contempla ningún escenario de ruptura. Mbappé sigue siendo una pieza clave del proyecto, aunque el ruido externo no deja de crecer. Lo que parecía un simple runrún se ha transformado en un movimiento masivo. Y ahora, el debate ya no es si hay malestar… sino hasta dónde puede llegar.
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