Mbappé, más cerca que nunca de borrarse del Clásico ante el Barça

El Real Madrid sigue pendiente de Kylian Mbappé y de su posible presencia en el Clásico ante el FC Barcelona. A pocos días del partido, el delantero continúa trabajando al margen del grupo por sus problemas en el semitendinoso, y su disponibilidad sigue siendo una incógnita que mantiene en vilo al cuerpo técnico.

En Valdebebas impera la prudencia. El jugador sigue un plan específico entre gimnasio y ejercicios controlados, mientras el club retrasa las pruebas definitivas que marcarán si puede llegar a tiempo a la gran cita. Más allá del aspecto colectivo, también hay intereses individuales en juego: el francés sigue inmerso en la pelea por ser máximo goleador y su presencia podría ser determinante.

Mbappé y Lamine Yamal, dos de los deportistas más concienciados en proteger sus marcas / EFE

Sin embargo, al margen de lo deportivo, el foco también apunta a su comportamiento fuera del campo. Su reciente escapada a Italia en pleno proceso de recuperación ha generado un notable revuelo tanto en la afición como en el entorno mediático. A ello se suma su regreso a Madrid apenas minutos antes del partido ante el RCD Espanyol, una imagen que ha alimentado el debate sobre su implicación en un momento clave de la temporada.

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Así, el caso Mbappé mezcla incertidumbre deportiva y ruido extradeportivo. El Clásico se acerca… y su figura sigue siendo el gran interrogante.