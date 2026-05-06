Michael Olise llega al Allianz Arena para "robar" las ilusiones parisinas
El extremo Michael Olise se presenta 'de incógnito' en el Allianz Arena con la misión de frustrar las aspiraciones parisinas de llegar a la final.
Las semifinales de la Champions League están a punto de llegar a su final con este encuentro entre Bayern de Múnich y Paris Saint Germain. Tras el impactante y frenético partido de ida donde los franceses vencieron por 5-4 la vuelta en el Allianz Arena se presenta como uno de los partidos más esperados por todos los aficionados a este deporte.
Michael Olise "ladrón" de ilusiones
Michael Olise ha sido el gran protagonista en la llegada de los bávaros a su estadio, el habilidoso extremo francés se ha presentado en el Allianz Arena totalmente de incógnito, tapado hasta las cejas con una intención clara, "robarle" a los parisinos la oportunidad de disputar la final frente al Arsenal.
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