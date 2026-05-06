Michael Olise llega al Allianz Arena para "robar" las ilusiones parisinas

Las semifinales de la Champions League están a punto de llegar a su final con este encuentro entre Bayern de Múnich y Paris Saint Germain. Tras el impactante y frenético partido de ida donde los franceses vencieron por 5-4 la vuelta en el Allianz Arena se presenta como uno de los partidos más esperados por todos los aficionados a este deporte.

Michael Olise / twitter

Michael Olise "ladrón" de ilusiones

Michael Olise ha sido el gran protagonista en la llegada de los bávaros a su estadio, el habilidoso extremo francés se ha presentado en el Allianz Arena totalmente de incógnito, tapado hasta las cejas con una intención clara, "robarle" a los parisinos la oportunidad de disputar la final frente al Arsenal.