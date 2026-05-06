La RFEF inhabilita a Piqué durante dos meses por amenazar a un árbitro

El Comité de Disciplina de la RFEF ha inhabilitado a Gerard Piqué durante dos meses por sus ataques y amenazas al árbitro que dirigió el partido de Segunda División entre el FC Andorra, del que es máximo accionista a través de su empresa Kosmos, y el Albacete, el pasado viernes. De manera adicional, el mismo órgano le ha sancionado durante seis partidos.

Además de Piqué, Disciplina también ha decidido inhabilitar durante dos meses al director deportivo del Andorra, Jaume Nogués, y a su delegado de campo, Cristian Lanzarote; y durante cuatro al presidente de la entidad, Ferran Vilaseca. Todas las sanciones son recurribles ante el Comité de Apelación. De manera adicional, el órgano ordena la clausura del palco del Nou Estadi d’Encamp, así como sus zonas VIP, durante dos partidos.

La lluvia de sanciones afecta también al cuerpo técnico que dirige Carles Manso. El propio entrenador, el encargado de material Jonathan Barreal y el auxiliar Enrique Agudo cumplirán un partido de sanción mientras que el entrenador de porteros, Daniel Ortiz, estará sancionado en los dos próximos encuentros.

"Salid escoltados, no os vayan a agredir"

Las sanciones se basan en la redacción del acta del árbitro Alonso de Ena Wolf tras la victoria por 0-1 del Albacete en Andorra. La primera de las anotaciones refleja que "durante el descanso del partido, antes de salir al terreno de juego y encontrándome en el túnel de vestuarios, D. Gerard Piqué Bernabéu se dirigió a mi persona realizando objeciones de carácter técnico en relación con mi actuación arbitral".

Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra, en una foto de archivo. EFE/ Fernando Galindo / Fernando Galindo / EFE

Los hechos más graves, no obstante, sucedieron al final del partido. Según recogió De Ena, "una vez abandonado el vestuario y dirigiéndonos al parking con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Andorra presentes en todo momento, D. Gerard Piqué y D. Jaume Nogués se dirigieron a nosotros realizando de forma continuada protestas a decisiones arbitrales acontecidas en el partido. Además, D. Gerard Piqué dijo: "Salid escoltados no os vayan a agredir".

El árbitro recogió una última incidencia con el exjugador del Barça: "En última instancia, D. Gerard Piqué le dijo al delegado informador: "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado". Poco antes, Nogués, director deportivo del club, les había dicho a los miembros del cuerpo arbitral que "ojalá" tuvieran un "accidente" con su coche.

El Comité de Disciplina considera probado que Piqué "se dirigió hacia el árbitro en actitud amenazante, persiguiéndole a escasos centímetros de su cara a lo largo del túnel mientras protestaba su actuación" durante el descanso y que en el parking se dirigió a los árbitros con expresiones de "contenido intimidatorio" y con un componente "veladamente coercitivo". Destaca el órgano que a pesar de que Piqué no ostenta ningún cargo en el Andorra, es palmario que participa de la dirección del club, motivo por el que considere que tiene competencias para sancionarle.

El Andorra niega los hechos

El Andorra no formuló alegaciones al acta del árbitro, si bien publicó un comunicado expresando "su firme desacuerdo con el contenido del acta arbitral", argumentando que "determinados aspectos recogidos en el acta no reflejan de manera veraz ni fiel el desarrollo de los hechos ni las manifestaciones realizadas durante las conversaciones mantenidas entre el árbitro y los representantes del club".

El colegiado De Ena ya había sido foco de la ira de Piqué y de su club. El excentral del Barça, tras el partido, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que censuró que "no tiene nivel", acusándole de que "hay un tema personal contra nuestro club". En ese mismo mensaje comentó que habían pedido anteriormente al CTA no volver a ser arbitrados por De Ena, petición que está fuera de todo reglamento.

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¿Qué implica la inhabilitación de Piqué?

La duda más que razonable es qué implica para Piqué haber sido inhabilitado. El propio Comité de Disciplina resalta que el Andorra le comunicó que "no ostentaba cargo orgánico formal en el club", aunque "la actuación de éste y la permisividad del club con sus acciones han atestiguado la existencia de indicios suficientes para revisar ese criterio". Lo más probable es que la sanción se refleje en su prohibición de asistencia a los partidos del club.

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