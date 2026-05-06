Los valencianos que han ganado la Champions League: ¿Te acordabas de todos?
5 son los jugadores nacidos en la Comunitat Valenciana que han logrado alzarse con la Copa de Europa/Champions League
Con la clasificación del Arsenal a la final de la Champions League el alicantino Cristhian Mosquera puede convertirse en el sexto jugador nacido en la Comunitat Valenciana que logré poseer la Champions en su palmarés.
Desde Superdeporte hemos hecho una labor de investigación para mostraros quienes son los 5 valencianos que cuentan con dicho galardón en sus vitrinas.
1) José Luis Pérez Payà (Alcoy)
El delantero alicantino logró levantar la Champions League en la temporada 1955/1966 con el Real Madrid en la que pudo disputar un único encuentro ante el Servette FC.
2) Manuel Sanchís (Alberique)
El central de Alberique logró ganar la Champions League en la temporada 1965/1966 con el Real Madrid, en dicha edición disputó 8 encuentros con el conjunto blanco.
3) Antonio Calpe (València)
El defensa valenciano fue compañero de equipo de Manuel Sanchís juntos levantaron la Copa de Europa en la temporada 1965/1966. Antonio Calpe disputó un encuentro en dicha edición.
4) Guillermo Amor (Benidorm)
El mítico centrocampista nacido en Benidorm logró ganar la Champions League en la edición 1991/1992 con el FC Barcelona. Disputó 4 partidos y logrando un gol en la victoria por 3-2 ante el Sparta de Praga.
5) Xavi Torres (Xàbia)
El centrocampista de Xàbia logró ser parte de la expedición del Barcelona en la temporada 2008/2009. Pese a no disputar ningún partido, fue convocado para el encuentro de fase de grupos ante el Shakthar Donetsk y esta convocatoria le valió para que la Champions League cuente en su palmarés.
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