Los valencianos que han ganado la Champions League: ¿Te acordabas de todos?

Con la clasificación del Arsenal a la final de la Champions League el alicantino Cristhian Mosquera puede convertirse en el sexto jugador nacido en la Comunitat Valenciana que logré poseer la Champions en su palmarés.

Desde Superdeporte hemos hecho una labor de investigación para mostraros quienes son los 5 valencianos que cuentan con dicho galardón en sus vitrinas.

1) José Luis Pérez Payà (Alcoy)

José Luis Pérez payà / Alcoy

El delantero alicantino logró levantar la Champions League en la temporada 1955/1966 con el Real Madrid en la que pudo disputar un único encuentro ante el Servette FC.

2) Manuel Sanchís (Alberique)

Manuel sanchís / twitter

El central de Alberique logró ganar la Champions League en la temporada 1965/1966 con el Real Madrid, en dicha edición disputó 8 encuentros con el conjunto blanco.

3) Antonio Calpe (València)

Antonio Calpe / Levante

El defensa valenciano fue compañero de equipo de Manuel Sanchís juntos levantaron la Copa de Europa en la temporada 1965/1966. Antonio Calpe disputó un encuentro en dicha edición.

4) Guillermo Amor (Benidorm)

Guillermo Amor / EFE

El mítico centrocampista nacido en Benidorm logró ganar la Champions League en la edición 1991/1992 con el FC Barcelona. Disputó 4 partidos y logrando un gol en la victoria por 3-2 ante el Sparta de Praga.

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5) Xavi Torres (Xàbia)

xavitorres levante / EFE

El centrocampista de Xàbia logró ser parte de la expedición del Barcelona en la temporada 2008/2009. Pese a no disputar ningún partido, fue convocado para el encuentro de fase de grupos ante el Shakthar Donetsk y esta convocatoria le valió para que la Champions League cuente en su palmarés.