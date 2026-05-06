El vestuario del Real Madrid está en llamas: guantazo de Rüdiger a Carreras

El vestuario del Real Madrid atraviesa un momento delicado en el tramo final de la temporada. Según informaron varios medios de comunicación, la tensión interna ha ido en aumento en las últimas semanas y uno de los nombres propios de este clima es Antonio Rüdiger, protagonista de un episodio que ha generado inquietud dentro del club.

BARCELONA, 03/05/2025.- El delantero del Espanyol Roberto Fernández (i) pelea un balón con Antonio Rudiger, del Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este domingo en el RCDE Stadium, en Barcelona. EFE/Quique García / Quique García / EFE

El central alemán se habría visto implicado en un fuerte encontronazo con Carreras durante un entrenamiento en Valdebebas. Aunque las versiones difieren en cuanto a la gravedad de lo ocurrido, lo que sí parece claro es que el incidente refleja un ambiente cargado en el día a día del equipo.

Este tipo de situaciones no surge de la nada. El contexto deportivo del Madrid, marcado por la presión de cerrar la temporada sin grandes títulos, ha ido desgastando la convivencia en el grupo. Las frustraciones acumuladas y la exigencia del calendario han elevado la temperatura en un vestuario acostumbrado a ganar.

De hecho, no es un caso aislado. En los últimos días también han salido a la luz otros roces internos, lo que dibuja un escenario de cierta fractura en el grupo en un momento clave del curso.

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Pese a todo, desde el entorno del club se intenta rebajar la magnitud de lo ocurrido, asegurando que se trata de situaciones puntuales propias de la competitividad. Sin embargo, el episodio de Rüdiger vuelve a poner el foco en un Real Madrid que, más allá de lo deportivo, también pelea por recuperar la estabilidad dentro del vestuario.