El choteo del FC Barcelona al Real Madrid antes del Clásico

El vestuario del FC Barcelona vivió una escena distendida y cargada de ironía justo el mismo día en el que el Real Madrid CF volvía a quedar señalado por sus tensiones internas. Mientras en Valdebebas crecían las informaciones sobre un nuevo enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, en el Barça las cámaras captaban un ambiente completamente opuesto.

El protagonista fue Dani Olmo, que recibió un pasillo entre bromas y collejas de sus compañeros durante un entrenamiento azulgrana debido a su cumpleaños. La escena, captada y difundida en redes sociales, fue rápidamente interpretada por muchos aficionados como una indirecta hacia el eterno rival en medio del ruido que rodea al conjunto blanco.

¿Tweet premeditado?

La comparación entre ambos ambientes no tardó en incendiar las redes. Mientras el Barça transmite unión, alegría y tranquilidad en la recta final de la temporada, el Real Madrid atraviesa días especialmente convulsos, marcados por discusiones internas, polémicas extradeportivas y un clima de creciente tensión dentro del vestuario.

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Aurelien Tchouaméni, en el reciente Espanyol-Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

El momento elegido para publicar las imágenes tampoco pasó desapercibido. Coinidiendo con las noticias sobre el altercado entre Valverde y Tchouaméni, muchos culés aprovecharon el tweet para ironizar sobre la situación del Madrid y remarcar el contraste entre ambos gigantes del fútbol español.