¡Comunicado oficial del Real Madrid tras la pelea entre Tchouameni y Valverde!

El Real Madrid CF emitió este miércoles un nuevo comunicado oficial en un momento especialmente delicado para la entidad blanca, marcado por la tensión interna en el vestuario y la cercanía del Clásico frente al FC Barcelona. Aunque el club no entró en detalles concretos sobre los recientes conflictos, el mensaje llega en plena oleada de rumores y noticias alrededor de la situación interna del equipo.

En las últimas horas han salido a la luz diferentes episodios de tensión dentro del vestuario madridista, incluyendo enfrentamientos entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, además de otros incidentes protagonizados por varios pesos pesados de la plantilla. Incluso algunos medios apuntan a reuniones de urgencia en Valdebebas para intentar frenar el deterioro del ambiente interno.

El contexto deportivo tampoco ayuda. El equipo llega al tramo decisivo de la temporada entre dudas futbolísticas, lesiones importantes y polémicas extradeportivas como la situación de Kylian Mbappé, cuya escapada a Italia durante su recuperación ha generado un notable debate en el madridismo.

COMUNICADO OFICIAL DEL REAL MADRID

El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni.

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El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes.