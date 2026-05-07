La lista de transferibles del Real Madrid tras las peleas producidas en su vestuario
Florentino toma cartas en el asunto y va con todo para el próximo mercado: se avecina revolución en el Santiago Bernabéu después de tanto conflicto interno
El Real Madrid CF prepara un verano agitado en Valdebebas. Tras una temporada marcada por la irregularidad, las lesiones y, especialmente, los conflictos internos en el vestuario, el club blanco ya trabaja en una profunda reestructuración de la plantilla. Según las últimas informaciones, la dirección deportiva ha dividido al equipo entre futbolistas intocables y jugadores transferibles, una lista en la que sorprenden varios nombres de peso.
Entre ellos aparecen Antonio Rüdiger, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, tres futbolistas que han quedado señalados después de las recientes tensiones vividas dentro del vestuario madridista. Los altercados producidos en entrenamientos y las discusiones internas han generado preocupación en el club, hasta el punto de replantearse la continuidad de perfiles considerados importantes hasta hace apenas unos meses.
En la última lista figuran los prescindibles. Formada por Alaba, Carvajal, Ceballos, Fran García, Camavinga, Gonzalo, Asencio y Mastantuono. No todos tienen la misma situación. Los dos primeros, Alaba (34 años en junio) y Carvajal (34), acaban su relación en junio y, salvo sorpresa, abandonarán la disciplina madridista.
El caso de Rüdiger es uno de los que más inquieta por su fuerte carácter y los diferentes episodios de tensión protagonizados durante la temporada. Mientras tanto, Valverde y Tchouaméni tampoco escapan al análisis interno tras sus recientes enfrentamientos, en un contexto donde el Madrid busca recuperar estabilidad competitiva y emocional.
También hay intocables
En cambio, la entidad mantiene como pilares intocables a futbolistas como Jude Bellingham, Vinicius Jr., Kylian Mbappé o Courtois, sobre los que quiere construir el próximo proyecto. En Valdebebas entienden que el problema va mucho más allá del césped. Y por eso, este verano podría dejar decisiones drásticas e inesperadas dentro de uno de los vestuarios más convulsos de los últimos años.
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