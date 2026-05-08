2 valencianos tienen la Conference League: ¿Será Fran Pérez ser el tercero?

La clasificación del Rayo Vallecano a la final de la Conference League es todo un hito, los de Vallecas jugarán uno de los partidos más importantes de su historia ante el Crystal Palace de Yeremy Pino el día 27 de mayo en el Red Bull Arena.

Con la posible participación de Fran Pérez en la final de Leipzig desde Superdeporte hemos investigado quienes son los jugadores nacidos en la Comunitat que poseen en su palmarés una Conference League.

1) Pablo Fornals (West Ham)

El español Pablo Fornals en el mejor momento de su carrera / West Ham

El mediocentro castellonense logró ganar la 3ª edición de la Conference League con el West Ham, convirtiéndose en el primer jugador nacido en la Comunitat en poseer dicho trofeo en sus vitrinas. Los hammers lograron vencer en la final a la Fiorentina por 1-2.

Pablo Fornals también vivió la otra cara de la moneda en la temporada pasada puesto que perdió la final de la Conference League como jugador bético ante el Chelsea.

2) Vicente Iborra (Olympiacos)

Vicente Iborra, con la copa de campeón de la Conference League / Instagram

El centrocampista de Moncada se hizo con el galardón en la 4ª edición un año después que Pablo Fornals, Vicente Iborra militaba en el Olympiacos bajo las órdenes de José Luis Mendilibar. La final se decidió en la prórroga (1-0) ante la Fiorentina.

Noticias relacionadas

¿Será Fran Pérez el tercero?

El 27 de mayo saldremos de dudas con el partido que enfrenta al Rayo Vallecano y Crystal Palace, el exvalencianista ha disputado 6 partidos en esta competición y ha logrado marcar en 2 ocasiones contribuyendo a que los de Íñigo Pérez continúen viviendo el sueño de la Conference League.