Máxima tensión | Salto en la tabla del Sevilla que encarece la salvación para Valencia, Elche y Levante

La jornada 35 de LaLiga ha empezado a máximo ritmo en la parte. Tras la victoria del Levante sobre Osasuna, este sábado era el turno de Elche, Alavés, que se enfrentaban entre ellos en Alicante, y el Sevilla y el Espanyol, que han hecho lo propio en el Ramón Sánchez Pizjuán. Los ilicitanos han logrado rascar un puntos (1-1) en ese primer duelo directo de la jornada en la parte baja de la clasificación. Más tarde, el estadio sevillista ha vuelto a vivir otra 'fiesta' por la permanencia en Primera tras de hace una semana ante la Real Sociedad. Hoy, los andaluces han remontado al Espanyol (2-1) con goles de Castrín y Adams y han dado un salto dejando atrás a varios equipos, sin ir más lejos, a Valencia CF y Elche CF.

El Sevilla FC se ha colocado duodécimo alcanzando los 40 puntos, merced al seis de seis de las últimas dos fechas. La permanencia sigue encareciéndose y recordando a lo vivido en 2011, año en que el Deportivo de La Coruña acabó en Segunda, pese a sumar 43 unidades. Además de al Elche y al Espanyol, el conjunto de Luis García sobrepasa a Valencia, Mallorca y Girona, tres equipos que deben todavía jugar sus partidos de esta jornada.

Por su parte, el punto de los ilicitanos en el Martínez Valero les ha permitido igualar los 39 puntos de Valencia y Espanyol. Con un partido menos, los de Carlos Corberán están ahora mismo a dos puntos del descenso que marcan los de Quique Sánchez Flores (37). Los de Luís Castro, por su parte, continúan a un punto por debajo de la permanencia que ahora marca el Sevilla (37).

La formación que entrena Luis García Plaza se encontró el lunes con un adversario, la Real, que tiene todo prácticamente dicho en el torneo tras ganar la Copa del Rey y asegurarse una participación europea para el próximo curso, pero ahora el equipo perico llega metido en un lío. En otro contexto, el Sevilla ha vuelto a hacer valer el factor cancha.

El partido en el Pizjuán deja muy tocado al Espanyol de Manolo González, incapaz de vencer un solo partido de la competición en todo lo que va de 2016. Los 'periquitos' se adelantaron con un gol de Dolan a los 56 minutos. Aun así, los locales tiraron de épica y en la recta final del choque le dieron la vuelta con los tantos de Andrés Castrín (82') y Akor Adams. El Espanyol solo ha sumado 6 de los últimos 54 puntos.

ELCHE (ALICANTE), 09/05/2026.- El delantero del Elche Álvaro Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la jornada 35 de LaLiga que el Elche y el Alavés disputan este sábado en el estadio Martínez Valero. EFE/ Pablo Miranzo / Pablo Miranzo / EFE

Para aclimatar al equipo al horario del partido (16.15 horas), García Plaza programó sesiones de trabajo de esta semana por la tarde y las del jueves y el viernes, además, en el Sánchez-Pizjuán, donde ya ha podido jugar el centrocampista suizo Djibril Sow tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

La última victoria catalana en LaLiga llegó en la temporada 2010-11. Desde entonces, el balance es claramente favorable al anfitrión, con ocho victorias, ya nueve, y cuatro empates. El último, de todos modos, llegó el curso pasado (1-1).

El vestuario blanquiazul ha insistido durante la semana en su implicación con el proyecto y con la permanencia. También en el apoyo a su entrenador, Manolo González. El equipo asume que los discursos no bastan y que ganar ya es esencial para recuperar el crédito, la confianza y la tranquilidad en la clasificación.

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Por otra parte, el técnico no podrá contar con el delantero, y capitán, Javi Puado, ni con el extremo belga Cyril Ngonge, ambos lesionados.