LaLiga baja cuatro horas al infierno: Dos duelos directos por la permanencia que deciden el futuro del Valencia CF y el Levante UD

El Valencia CF y el Levante UD llegan a la jornada 35 de LaLiga con el agua al cuello. Los granota hicieron los deberes este viernes en el Ciutat con una victoria ante Osasuna para la esperanza. Los blanquinegros, están obligados a ganar también este domingo frente al Athletic Club es Mamés si no quieren que la recta final del campeonato sea convierta en una calvario todavía más duro de lo que ya es. Los de Carlos Corberán y Luís Castro no están solos en la lucha por la salvación. Por eso esta tarde estarán muy atentos a lo que suceda de 14:00 a 18:00 en los duelos fratricidas entre Elche-Alavés y Sevilla-Espanyol. Dos enfrentamientos de rivales directos que marcarán el futuro de los dos equipos. Son cuatro horas para estar pegado a la pantalla.

Elche-Alavés (14:00)

El Elche y el Deportivo Alavés disputan este sábado en el Martínez Valero un encuentro clave en la lucha por la permanencia, en el que el equipo ilicitano buscará una victoria que le acerque de forma casi definitiva a la salvación, mientras los alaveses, en zona de descenso, necesitan puntuar para no quedar muy tocados a falta de tres jornadas.

El conjunto franjiverde que supera en dos puntos al Deportivo Alavés, confía en la fortaleza mostrada como local para ampliar su ventaja sobre un rival directo que llega a la cita sin margen de error tras la derrota sufrida la pasada jornada en el duelo vasco contra el Athletic (2-4).

El Elche no podrá contar para este partido con Yago de Santiago, baja para lo que resta de temporada tras ser operado esta semana de una lesión en la rodilla, ni con Rafa Mir y Adam Boayar, ambos con problemas musculares.

Buba Sangaré y Fede Redondo han mejorado de sus problemas físicos y entrarán finalmente en la convocatoria, al igual que Germán Valera, que vuelve tras cumplir sanción la pasada jornada por su expulsión en Oviedo.

Es probable que el entrenador del Elche, Eder Sarabia, introduzca cambios en la alineación tras la derrota en Vigo, donde el equipo ilicitano no estuvo a un buen nivel, especialmente en defensa.

El encuentro se disputa con la provincia de Alicante en alerta amarilla por posibles lluvias acompañadas puntualmente de granizo.

Los albiazules están en puestos de descenso pero con solo dos puntos de diferencia con el conjunto ilicitano, Mallorca y Girona y un punto por detrás del Sevilla, que marca la salvación.

El conjunto babazorro está obligado a levantarse después del varapalo sufrido ante el Athletic Club (2-4) al que le fue ganando en dos ocasiones.

Precisamente esa fragilidad defensiva es la que deberá trabajar Quique Sánchez Flores que, en cambio, ha aumentado de forma notable la capacidad goleadora de los vitorianos.

A pesar de no lograr dejar la portería a cero desde el pasado 6 de diciembre, el Glorioso se encuentra en un buen momento de cara a la portería rival, personificado en Toni Martínez.

El murciano es uno de los delanteros más en forma del momento a pesar de no haber anotado la pasada jornada.

Sin embargo, el punta alavesista no podrá tener a su lado al argentino Lucas Boyé, ex del Elche, y probablemente será Ibrahim Diabate el elegido para acompañarle en la delantera.

Tampoco podrá jugar Carles Aleñá por acumulación de amonestaciones, además de la ausencia de Facundo Garcés por la sanción de la FIFA.

El Alavés no estará solo en Elche. Más de 300 seguidores acompañarán al equipos en un encuentro clave para el futuro de los vascos.

Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Affengruber, Bigas, Pétrot; Héctor Fort o Morente, Aguado, Febas, Gonzalo Villar o Diangana, Valera; Álvaro Rodríguez y André da Silva.

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Guridi; Toni y Ibrahim.

Árbitro: por designar

Hora: 14:00.

Estadio: Martínez Valero

Toni Martínez celebra uno de sus dos goles en el Alavés - Mallorca. / EFE

Sevilla-Espanyol (16:15)

El Sevilla, después de que el pasado lunes ganara a la Real Sociedad (1-0) en el partido que cerró la trigésima cuarta jornada, cita que se calificó como una 'final' en la lucha por la permanencia, repite el sábado en el Sánchez-Pizjuán en otro encuentro que se presenta con las mismas connotaciones, aunque ahora también para su rival, el Espanyol.

La formación que entrena Luis García Plaza se encontró el lunes con un adversario que tiene todo prácticamente dicho en el torneo tras ganar la Copa del Rey y asegurarse una participación europea para el próximo curso, pero ahora el equipo perico llega metido en un lío.

El conjunto sevillista salió de los puestos de descenso con su triunfo y es decimoséptimo con 37 puntos, sólo uno más que el Alavés, antepenúltimo, y con dos de desventaja con los 'pericos', por lo que en caso de una nueva victoria los adelantaría en la tabla y afrontaría con la moral reforzada el encuentro del próximo miércoles en Villarreal en la antepenúltima jornada.

El técnico madrileño mantiene como bajas seguras por lesión al centrocampista Manu Bueno y el central brasileño Marcao Teixeira, mientras que el punta Isaac Romero se recupera de unas molestias en el muslo derecho que ya tenía ante la Real y por las que fue sustituido en el descanso, aunque parece que volverá a forzar para estar ante el Espanyol.

Para aclimatar al equipo al horario del partido (16.15 horas), García Plaza ha programado sesiones de trabajo de esta semana por la tarde y las del jueves y el viernes, además, en el Sánchez-Pizjuán, donde ya podrá jugar el centrocampista suizo Djibril Sow tras cumplir sanción por acumulación de amonestaciones.

El Espanyol, por su parte, afronta su primera final contra el Sevilla en este decisivo desenlace de temporada, un duelo clave para la permanencia de ambos conjuntos al que los catalanes llegan después de sumar 6 puntos de los últimos 51 posibles y no haber ganado en todo 2026.

El conjunto blanquiazul, decimotercero, necesita vencer para alejar los fantasmas. Con 39 puntos, los pupilos de Manolo González disfrutan de una mejor posición que el Sevilla (decimoséptimo contra decimotercero), pero la dinámica periquita, el hambre del rival y el escenario, el Sánchez Pizjuán, dibujan un retrato complicado.

De hecho, el Espanyol suele sufrir cuando visita el feudo sevillista. La última victoria catalana en LaLiga llegó en la temporada 2010-11. Desde entonces, el balance es claramente favorable al anfitrión, con ocho victorias y cuatro empates. El último, de todos modos, llegó el curso pasado (1-1).

El vestuario blanquiazul ha insistido durante la semana en su implicación con el proyecto y con la permanencia. También en el apoyo a su entrenador, Manolo González. El equipo asume que los discursos no bastan y que ganar ya es esencial para recuperar el crédito, la confianza y la tranquilidad en la clasificación.

Por otra parte, el técnico no podrá contar con el delantero, y capitán, Javi Puado, ni con el extremo belga Cyril Ngonge, ambos lesionados.

SEVILLA, 04/05/2026.- El delantero ecuatoriano del Sevilla Alexis Sánchez (c) celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports que el Sevilla FC y la Real Sociedad disputan este lunes en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la capital andaluza. EFE/ Julio Muñoz / Julio Muñoz / EFE

Alineaciones probables.

- Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Castrín, Kike Salas, Suazo; Vargas, Agoumé, Gudel, Ejuke; y Maupey e Isaac Romero o Sow.

- Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Urko González, Pol Lozano; Dolan, Edu Expósito, Pere Milla y Kike García.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

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Hora: 16.15.