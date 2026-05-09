El Espanyol se hunde sin freno y su entrenador estalla por el segundo gol del Sevilla

El RCD Espanyol atraviesa un momento crítico en esta temporada 2025/26 de la temporada. Tras el partido, el entrenador blanquiazul, Manolo González, mostró su evidente enfado tras la derrota en el descuento frente al Sevilla FC en el Ramón Sánchez Pizjuán, especialmente, por el polémico segundo gol, obra de Akor Adams y con el que los locales le dieron la vuelta al partido, que perdían después del tanto inicial de Tyrhys Dolan en el minuto 56. Para el técnico del conjunto barcelonés, la acción resultó clave por irregular. Primero por un saque con el pie cuando debió ser con la mano como corresponde al saque de banda decretado por el colegiado, Javier Alberola Rojas, y después por una supuesta falta.

La situación deportiva es alarmante en la casa espanyolista. No han conseguido ganar en liga en todo lo que va de año 2026 y apenas han sumado 6 puntos de los últimos 54 disputados, una dinámica que lo ha precipitado hacia la zona baja de la clasificación. Con 39 puntos, el conjunto catalán se encuentra ahora a solo dos de la zona de descenso, en una caída libre que preocupa seriamente al entorno 'perico'. La afición vive ya en estado de pánico.

Crisis galopante

El golpe ante el Sevilla, que logró remontar en el tiempo añadido, agrava aún más esta crisis de resultados y sensaciones. El equipo catalán no solo pierde puntos, sino también la estabilidad competitiva, tras una excelente primera vuelta, en el tramo decisivo del campeonato, donde cada jornada se convierte en una final por la supervivencia.

En el entorno del club ya se respira inquietud. El espanyolismo ve cómo un equipo que llegó a ilusionarse con objetivos más ambiciosos se ha visto atrapado en una dinámica negativa que le ha convertido en el equipo con peor racha, estado de forma y sensaciones de todos los que pelean por la salvación a falta de solo tres jornadas para la conclusión de LaLiga.

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Las palabras de Manolo González

Conforme recoge SPORT, estas son las palabras con las que Manolo González ha explicado, con enfado, en la sala de prensa por qué debía haberse anulado el segundo gol del Sevilla en el minuto 91. "Lo del segundo tanto es tremendo. Es saque de banda, Omar El Hilali interrumpe el saque pero sacan con el pie y en esa acción viene el gol de Akor Adams". El técnico dijo que tras la infracción sancionada de su jugador, el Sevilla tuvo que sacar con la mano y no con el pie.