Confirmado: El Sevilla 'C' desciende de Tercera Federación

La crisis deportiva e insitucional en el Sevilla FC es completa y afecta a todos los equipos de la entidad hispalense. Con el primer equipo agarrándose a la Liga EA Sports tras dos victorias consecutivas, este fin de semana se ha confirmado el segundo descenso en el club sevillista. Hace algunos días fue el Sevilla Atlético el que caía desde Primera RFEF, ahora ha sido el Sevilla C, el segundo filial, el que también ha perdido la categoría, Tercera RFEF.

El segundo filial nervionense empató en la última jornada contra el Atlético Central. Un resultado que lo ha mandado directamente a la División de Honor Senior. Aunque el equipo por David Arteaga se enfrentaba a otro que luchará por el ascenso, la necesidad por escapar del descenso era grande. De ahí que se diera un encuentro muy disputado. Pese a eso el desenlace fue terrible para el Sevilla FC, puesto que un gol de la UD Tomares en el descuento evitaba que fueran 15º, lugar que da derecho a permanecer si el representante del grupo en el playoff de ascenso logra el salto a Segunda Federación.

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Con este descenso, el segundo filial del Sevilla FC pierde la categoría por primera vez desde su creación en 2003.