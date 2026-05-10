La encuesta que divide a LaLiga: ¿quién descenderá a Segunda?

LaLiga entra en su fase más dramática. Mientras la pelea por el título y las plazas europeas acapara buena parte del foco mediático, por abajo se libra otra batalla igual de intensa: la lucha por evitar el descenso a Segunda División.

A falta de solo cuatro jornadas para el final del campeonato, varios equipos siguen inmersos en una pelea agónica por la permanencia. Cada punto cuenta. Y cada jornada puede alterar por completo el escenario.

La tensión es máxima. Los calendarios aprietan y los enfrentamientos directos empiezan a marcar diferencias. Algunos equipos llegan con mejor dinámica, otros arrastran dudas y sensaciones preocupantes en el momento menos indicado del curso. La permanencia no entiende de historia ni escudos. En este tramo final, lo único que importa es sumar. Y no siempre basta con depender de uno mismo.

El Levante celebra el 1-2 / JM López

Además, la presión psicológica juega un papel decisivo. No es lo mismo competir por Europa que hacerlo con el miedo constante a perder la categoría. Los partidos cambian, las piernas pesan y el margen de error desaparece. Por eso queremos conocer la opinión de los aficionados.

Por eso lanzamos la gran pregunta de este final de temporada: ¿Qué equipo crees que acabará descendiendo a Segunda División?

Participa en nuestra encuesta y deja tu voto. LaLiga encara cuatro jornadas de auténtico vértigo y el desenlace promete emociones fuertes hasta el último minuto. Porque si algo ha demostrado la competición esta temporada es que nadie tiene garantizado nada. La cuenta atrás ya ha comenzado.

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