Fallece el padre de Hansi Flick en la previa del Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid

El FC Barcelona afronta el Clásico de este domingo con un golpe emocional inesperado. El técnico Hansi Flick ha recibido en la madrugada previa al partido la noticia del fallecimiento de su padre, una situación profundamente dolorosa que marca por completo las horas previas a uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Hansi Flick consuela a Lamine Yamal al sustituirle por lesión / Enric Fontcuberta / EFE

El impacto en el entorno azulgrana ha sido inmediato. Más allá de lo deportivo, el club se encuentra muy pendiente de la situación personal del entrenador alemán, al que arropa en un momento especialmente duro. El foco, inevitablemente, ha pasado de la preparación del partido a la dimensión humana de la noticia.

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Decisión que tomar

Por ahora, no se ha confirmado si Flick podrá sentarse en el banquillo en el Clásico o si el club optará por darle el tiempo necesario para afrontar este trance familiar. En el vestuario existe máxima sensibilidad con lo ocurrido y se espera una reacción de unidad en torno a su figura. El partido, que ya estaba cargado de tensión deportiva, queda inevitablemente condicionado por un contexto mucho más profundo, en el que el fútbol pasa a un segundo plano.