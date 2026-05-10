Las graves consecuencias de la pelea entre Tchouameni y Valverde antes del Clásico

El Real Madrid vive días de máxima tensión tras la pelea entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni en Valdebebas, un episodio que ha destapado la enorme fractura interna que atraviesa el vestuario blanco. Lo ocurrido entre ambos futbolistas ha provocado consecuencias inmediatas dentro del club, que ya estudia una profunda limpieza en la plantilla de cara a la próxima temporada.

Fede Valverde, jugador del Real Madrid. / DPA vía Europa Press

El altercado, que terminó con Valverde hospitalizado por un traumatismo craneoencefálico y con expedientes disciplinarios abiertos para ambos jugadores, ha encendido todas las alarmas en el Santiago Bernabéu. La entidad considera muy grave lo sucedido y, además de las multas económicas ya impuestas, no descarta decisiones más drásticas una vez termine el curso.

La crisis deportiva y la sensación de pérdida de control en el vestuario han provocado que desde diferentes sectores cercanos al madridismo se reclame mano dura y un cambio radical en la gestión del equipo. En ese escenario ha vuelto a aparecer con fuerza el nombre de José Mourinho. Algunas voces consideran que el técnico portugués sería el perfil ideal para recuperar la disciplina y reconstruir la autoridad dentro del vestuario blanco.

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Ambiente insostenible

Mientras tanto, el ambiente en Valdebebas sigue siendo irrespirable. Las filtraciones, los enfrentamientos internos y las dudas sobre el liderazgo del proyecto han convertido al Real Madrid en un polvorín justo antes del Clásico y en el tramo decisivo de la temporada.