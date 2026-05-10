Mbappé la lía con una publicación en Instagram durante el Clásico Barcelona - Real Madrid

Kylian Mbappé ha enfadado muchísimo a los aficionados del Real Madrid por una publicación en sus historias de Instagram que no ha pasado desapercibida. El delantero francés subió una imagen acompañada del mensaje “Hala Madrid”, pero el marcador que aparecía en la fotografía ya reflejaba el 2-0 del Barcelona sobre el conjunto blanco. Muchos seguidores madridistas consideran la publicación una provocación innecesaria, ya que Mbappé podría haber compartido el mensaje antes del primer gol, con el 0-0 inicial, y no cuando el equipo ya estaba claramente por debajo en el marcador.

Mbappe en instagram / Mbappé

La ausencia del atacante en el Clásico también ha incrementado el malestar entre la afición. Mbappé se perdió el encuentro pese a haber entrenado con aparente normalidad durante los últimos días y después de retirarse apenas cinco minutos antes de terminar la última sesión preparatoria. Para colmo, las imágenes posteriores a esos entrenamientos tampoco ayudaron a calmar el ambiente, ya que el francés fue captado entre risas tras la conocida discusión entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde.

A pesar de continuar como máximo goleador de LaLiga, Mbappé está siendo duramente criticado por una parte importante del madridismo debido a su rendimiento en el tramo decisivo de la temporada. Los aficionados consideran que el francés no ha aparecido en los partidos más importantes y existe la sensación de que su gran prioridad ahora mismo es llegar en perfectas condiciones al Mundial con Francia, algo que ha generado todavía más frustración entre los seguidores blancos.

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Otro de los motivos de las críticas tiene que ver con su vida fuera de los terrenos de juego. Mientras el Real Madrid se jugaba perder el título de manera oficial frente al Espanyol, Mbappé aterrizaba en el aeropuerto tras disfrutar de un viaje por Italia junto a la actriz Ester Expósito. Además, ambos también fueron vistos cenando juntos apenas 48 horas antes del Clásico, unas imágenes que han terminado de encender a una afición cada vez más molesta con la actitud del delantero francés.