Mbappé deja tirado al Real Madrid y al madridismo

Kylian Mbappé no estará en El Clásico. El delantero francés se ha quedado fuera de la convocatoria del Real Madrid y no ha viajado a Barcelona para el decisivo duelo ante el FC Barcelona, una ausencia que supone un golpe durísimo para el conjunto blanco en uno de los partidos más importantes de la temporada.

La noticia ha saltado pocas horas antes del encuentro y ha provocado un auténtico terremoto entre los aficionados madridistas. Aunque el club todavía no ha ofrecido demasiados detalles oficiales, todo apunta a que Mbappé arrastra problemas físicos que le impedirán estar disponible en plena polémica por su escapada a Italia.

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Título a la vista

En Barcelona, mientras tanto, la noticia ha sido recibida como un inesperado alivio. La ausencia de Mbappé reduce el potencial ofensivo del eterno rival y añade todavía más tensión e incertidumbre a un Clásico que ya venía cargado de presión y expectativas, con el Barça teniendo la posibilidad de ser campeón de liga.