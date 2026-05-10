El mensaje de Sergio Ramos tras la victoria del Sevilla FC ante el Espanyol que revoluciona al sevillismo

Sergio Ramos ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad sevillista. El excapitán del Sevilla FC celebró en redes sociales la agónica victoria ante el Espanyol con varios mensajes de apoyo al equipo en un momento especialmente delicado tanto en lo deportivo como en lo institucional.

El triunfo conseguido en el Sánchez-Pizjuán supuso un alivio enorme para el sevillismo en plena lucha por la permanencia. El gol de Akor Adams en los últimos minutos desató la euforia en Nervión y Ramos no tardó en reaccionar desde Instagram con mensajes como “¡Vamos carajo!” y “Never give up”, dejando claro que sigue muy pendiente de la situación del club.

Historia de Ramos. / Redes sociales

La reaparición pública del camero llega además en medio del proceso de compra del Sevilla por parte del grupo inversor Five Eleven Capital, del que forma parte. La operación sigue abierta y genera una enorme expectación entre los aficionados, que ven en Ramos una posible figura clave para liderar una nueva etapa en la entidad.

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Lo deportivo por un lado y lo institucional por otro

Mientras tanto, el clima en Nervión sigue siendo de máxima tensión. La crisis deportiva, los problemas económicos y el desgaste de la actual directiva han provocado un ambiente muy complicado alrededor del club. En este contexto, cada gesto de Sergio Ramos es interpretado por buena parte del sevillismo como una señal de implicación y compromiso con el futuro del equipo.