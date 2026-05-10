El Real Zaragoza, más cerca que nunca del abismo: podría descender la próxima jornada

El histórico Real Zaragoza atraviesa uno de los momentos más dramáticos de su historia. Tras la derrota por 2-0 ante el Real Valladolid, el conjunto aragonés quedó al borde del descenso a Primera RFEF, una caída que incluso podría certificarse matemáticamente la próxima jornada si se da una combinación de resultados muy concreta.

Para que el Zaragoza consumase su drámatico descenso, tendría que perder su partido contra el Sporting de Gijón y que, además, gane el Cádiz en Castalia. La situación es tan delicada que el margen de error prácticamente ha desaparecido para un equipo que lleva semanas instalado en una dinámica negativa y sin capacidad de reacción.

La temporada del Zaragoza ha estado marcada por la inestabilidad institucional, los problemas defensivos y una alarmante falta de gol. En Valladolid volvió a ofrecer una imagen muy pobre, encajando un tanto muy temprano y mostrando escasa capacidad competitiva durante el resto del encuentro. Cada jornada que pasa aumenta la sensación de que el descenso, durante años una amenaza lejana, está ahora a un paso de convertirse en realidad.

El Zaragoza en la previa de un partido. / REAL ZARAGOZA

La afición ha estallado contra la propiedad y la dirección deportiva. La Federación de Peñas pidió públicamente la salida inmediata de los responsables del club, a quienes acusa de haber llevado al Zaragoza a “la peor situación deportiva de su historia”. El clima social es de enorme tensión y desesperanza entre un zaragocismo que teme perder el fútbol profesional por primera vez en décadas.

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Descenso dramático a todos los niveles

El posible descenso supondría además un golpe económico devastador. La pérdida de ingresos televisivos y de atractivo deportivo agravaría todavía más la crisis de una entidad histórica que sigue sin encontrar estabilidad desde su salida de Primera División. Ahora, el Zaragoza afronta una semana decisiva con el miedo real de confirmar uno de los capítulos más negros de su historia reciente.