El sueño del ascenso del Alcoyano a Primera RFEF queda tocado

Partido de ida en la fase de ascenso a Primera Federación donde el Alcoyano quedaba encuadrado con el San Sebastián de los Reyes segundo clasificado en el grupo 5, en el que habían diputado la temporada el resto de conjuntos alicantinos de la categoría.

Gran ambiente durante la semana y llamamiento para que El Collao se engalanase y tuviese colorido. Y ello lo puso las cerca de tres mil personas llamadas a la cita. El conjunto dirigido por Fran Alcoy empezó con cautela y el esférico en su poder, aunque el Sanse pronto mostró que tenía bien estudiado a su rival, algo que quedó patente durante un primer cuarto de hora del encuentro donde ninguno de los dos contendientes pudo poner en jaque la portería de su rival.

Sin que nadie mordiera arriba, el Sanse encontró fortuna en un saque de esquina que botaba Mario y remataba Fer Ruiz, con la desgracia del intento de despeje que, mordido mandaba a su propia portería la zaga local.

Duro golpe asestaba el San Sebastián de los Reyes al Alcoyano, que no terminaba de encontrar manera de generar peligro sobre el área de Lajarraga, siendo nuevamente el plantel madrileño, en un balón parado de Mario por encima del larguero de Unai Marino, el que buscaba volver a perforar portería local. Antes del descanso, el Alcoyano llegó a ver portería tras tratar una acción en la frontal, cuyo envío remató Tiko Iniesta, aunque el tanto quedó anulado por posición antirreglamentaria.

Más problemas para el Alcoyano

Resultado negativo al paso por vestuarios y el San Sebastián de los Reyes aún puso en más problemas a los locales cuando a los diez minutos de la reanudación cazó al Alcoyano arriba y filtró un balón a la espalda de la zaga local que resolvió bien Mario en el mano a mano ante Unai Marino para poner el segundo y complicar aún más la situación de los de Fran Alcoy.

Nunca encontró el Alcoyano su lugar en el campo y topó con un rival que supo discutirle la posesión. Intentaron los deportivistas a balón parado recortar diferencias con un remate perdido por encima de la portería de Lejarraga y otro remate blando tras acción en banda izquierda que, en el interior del área, tras un tibio remate llegó a manos del meta visitante.

Le faltó mordiente al Alcoyano y el Sanse mostró un bloque compacto que fue capaz de sacar una renta buena de El Collao (0-2) antes del encuentro de vuelta que se disputará en Matapiñonera la próxima semana.

Ficha del partido

Alcoyano: Unai Marino, Solbes, Raúl González (De Pedro, 60'), Pablo Carbonell (Lado, 60'), Adri Lledó, Fran Moreno, Javi Soler, Chinchilla (Carretero, 85'), Tiko Iniesta (Kali, 85'), Izan Llinares y Alex Alonso (Piera, 55').

San Sebastián de los Reyes: Lajarraga, Alex Blanco, Ocaña, Robin, Olivares, Mario González (Christian, 73'), Llopis, Fer Ruiz (Garci, 63'), Marvin, Vendeson Teles (Lucas Ricoy 73') y Galindo (Javi Robles, 58').

Goles: (0-1) Fer Ruiz 24', (0-2) Mario González, 55'.

Árbitro: Marc Oltra (comité catalán). TA por los locales a Pablo Carbonell, Raul González, Tiko Iniesta y Solbes y por los visitantes a Fer Ruiz, Galindo y Pablo Olivares.

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Incidencias: Gestaser El Collao.