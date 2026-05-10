Última hora sobre el futuro de Manolo González en el RCD Espanyol
La directiva blanquiazul mantiene la confianza en el técnico hasta el final de la temporada pese a la racha de 18 jornadas sin conocer la victoria
El RCD Espanyol mantendrá la confianza en Manolo González hasta el final de la temporada pese a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. Según ha informado COPE, la entidad perica no contempla un cambio de entrenador a falta de las últimas jornadas, incluso después de la dramática derrota ante el Sevilla y de una racha que ha disparado todas las alarmas en Cornellà.
El conjunto blanquiazul atraviesa una caída libre preocupante. El Espanyol acumula 18 jornadas sin ganar y ha pasado de mirar hacia Europa a verse muy cerca de los puestos de descenso. La derrota en el Sánchez-Pizjuán, además, dejó muy tocado al equipo tanto futbolística como anímicamente.
Pese a ello, la directiva mantiene su respaldo a Manolo González. Según la información de COPE, el nuevo presidente del club, Alan Pace, no es partidario de destituir entrenadores en momentos críticos y considera que no tendría sentido realizar un cambio tan drástico cuando apenas restan unas jornadas para terminar el campeonato.
En caída libre
La continuidad del técnico más allá de este curso, sin embargo, sigue generando muchas dudas. El futuro de Manolo González podría quedar ligado directamente a la permanencia del equipo en Primera División. Mientras tanto, el Espanyol afronta semanas decisivas con el objetivo de evitar un desplome histórico después de una segunda vuelta desastrosa.
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