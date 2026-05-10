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Última hora sobre el futuro de Manolo González en el RCD Espanyol

La directiva blanquiazul mantiene la confianza en el técnico hasta el final de la temporada pese a la racha de 18 jornadas sin conocer la victoria

Manolo Gonzalez, head coach of RCD Espanyol, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Espanyol at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 9, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 09/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v RCD Espanyol - LaLiga EA Sports

Manolo Gonzalez, head coach of RCD Espanyol, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and RCD Espanyol at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 9, 2026, in Sevilla, Spain. AFP7 09/05/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v RCD Espanyol - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Hugo Ferrer

València

El RCD Espanyol mantendrá la confianza en Manolo González hasta el final de la temporada pese a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. Según ha informado COPE, la entidad perica no contempla un cambio de entrenador a falta de las últimas jornadas, incluso después de la dramática derrota ante el Sevilla y de una racha que ha disparado todas las alarmas en Cornellà.

El conjunto blanquiazul atraviesa una caída libre preocupante. El Espanyol acumula 18 jornadas sin ganar y ha pasado de mirar hacia Europa a verse muy cerca de los puestos de descenso. La derrota en el Sánchez-Pizjuán, además, dejó muy tocado al equipo tanto futbolística como anímicamente.

Manolo González, enojado, este sábado en el duelo ante el Getafe.

Manolo González, enojado, este sábado en el duelo ante el Getafe. / EFE

Pese a ello, la directiva mantiene su respaldo a Manolo González. Según la información de COPE, el nuevo presidente del club, Alan Pace, no es partidario de destituir entrenadores en momentos críticos y considera que no tendría sentido realizar un cambio tan drástico cuando apenas restan unas jornadas para terminar el campeonato.

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En caída libre

La continuidad del técnico más allá de este curso, sin embargo, sigue generando muchas dudas. El futuro de Manolo González podría quedar ligado directamente a la permanencia del equipo en Primera División. Mientras tanto, el Espanyol afronta semanas decisivas con el objetivo de evitar un desplome histórico después de una segunda vuelta desastrosa.

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