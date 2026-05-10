Última hora sobre el futuro de Manolo González en el RCD Espanyol

El RCD Espanyol mantendrá la confianza en Manolo González hasta el final de la temporada pese a la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo. Según ha informado COPE, la entidad perica no contempla un cambio de entrenador a falta de las últimas jornadas, incluso después de la dramática derrota ante el Sevilla y de una racha que ha disparado todas las alarmas en Cornellà.

El conjunto blanquiazul atraviesa una caída libre preocupante. El Espanyol acumula 18 jornadas sin ganar y ha pasado de mirar hacia Europa a verse muy cerca de los puestos de descenso. La derrota en el Sánchez-Pizjuán, además, dejó muy tocado al equipo tanto futbolística como anímicamente.

Manolo González, enojado, este sábado en el duelo ante el Getafe. / EFE

Pese a ello, la directiva mantiene su respaldo a Manolo González. Según la información de COPE, el nuevo presidente del club, Alan Pace, no es partidario de destituir entrenadores en momentos críticos y considera que no tendría sentido realizar un cambio tan drástico cuando apenas restan unas jornadas para terminar el campeonato.

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En caída libre

La continuidad del técnico más allá de este curso, sin embargo, sigue generando muchas dudas. El futuro de Manolo González podría quedar ligado directamente a la permanencia del equipo en Primera División. Mientras tanto, el Espanyol afronta semanas decisivas con el objetivo de evitar un desplome histórico después de una segunda vuelta desastrosa.