El hijo de Pellegrino, presente en la prelista argentina de Scaloni para el Mundial

La AFA (Asociación Argentina de Fútbol) ha dado a conocer una extensa prelista para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y entre los nombres que llaman la atención aparece uno relacionado a la ciudad de València: Mateo Pellegrino. El delantero del Parma Calcio, hijo del histórico exdefensa del Valencia CF Mauricio Pellegrino, figura entre los 55 futbolistas elegidos por el seleccionador Lionel Scaloni que pelearán por un hueco en la convocatoria definitiva de la Albiceleste.

El caso de Mateo Pellegrino tiene además un componente muy especial para el valencianismo. El atacante nació en València durante la etapa en la que su padre defendía la camiseta blanquinegra en aquel equipo campeón de principios de los 2000, tanto a las órdenes de Héctor como de Rafa Benítez. Mauricio Pellegrino formó parte de una de las generaciones más exitosas de la historia del club de Mestalla, conquistando títulos de LaLiga y consolidándose como uno de los referentes defensivos de aquella época dorada.

Ahora, más de dos décadas después, su hijo aparece en el radar de la vigente campeona del mundo tras completar una gran temporada en el fútbol italiano. La irrupción de Mateo Pellegrino en la prelista supone una de las grandes novedades de la convocatoria preliminar de Argentina y confirma el crecimiento del delantero en Europa.

Mateo dio los primeros en el fútbol base del Valencia antes de emigrar con la familia a Milán, donde su padre formó parte del cuerpo técnico de Benítez. Años después, creció con los juveniles de Vélez Sarsfield. De allí salió cedido a Estudiantes de La Plata y Platense, club en el que empezó a hacerse un nombre en el fútbol argentino. En invierno de 2025, el Parma lo compró por 1,6 millones de euros a Vélez. En Italia, ha explotado en la actual temporada con 11 goles y una asistencia en 37 partidos oficiales, 35 de la Serie A (8 goles) y dos de Copa.

Scaloni mantiene abierta la pelea por varias plazas

Aunque la mayoría de los nombres importantes aparecen en la lista, todavía quedan varias incógnitas por resolver antes de que Scaloni anuncie la convocatoria final de 26 futbolistas para el Mundial. La fecha límite para entregar la lista oficial será el próximo 30 de mayo.

Lucía Feijoo Viera

Entre las novedades destacan también jugadores como Santiago Castro, Tomás Aranda o Giuliano Simeone, además de jóvenes que han comenzado a ganar protagonismo en sus respectivos clubes. En la portería aparecen los habituales junto a la sorpresa de Santiago Beltrán, guardameta de River Plate.

En defensa, el seleccionador argentino sigue pendiente de la evolución física de algunos futbolistas, especialmente en el lateral derecho tras la lesión de Nahuel Molina, mientras que nombres como Agustín Giay, Kevin Mac Allister o Nicolás Capaldo intentan hacerse un hueco entre los elegidos.

Guido Rodríguez, representación del Valencia CF en la Albiceleste

Otro de los nombres propios de la convocatoria es el de Guido Rodríguez. El actual centrocampista del Valencia, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, vuelve a entrar en los planes de Scaloni después de un tiempo con menos protagonismo en la selección.

Junto al futbolista del Valencia también reaparecen jugadores como Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno o Emiliano Buendía, mientras que otros nombres habituales en anteriores convocatorias, como Paulo Dybala, Ángel Correa o Valentín Castellanos, se han quedado fuera de esta primera relación de futbolistas.

Messi lidera una lista repleta de talento

La prelista argentina mantiene el bloque campeón del mundo encabezado por Lionel Messi, acompañado por futbolistas consolidados como Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

A ellos se suman jóvenes talentos como Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Alejandro Garnacho o el propio Mateo Pellegrino, una de las historias más llamativas para el fútbol valenciano en esta previa del Mundial 2026. Un futbolista que ya ha despertado el interés de clubes de la Premier League.

Esta es la lista de los 55 preseleccionados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa-ING), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella-FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid-ESP), Walter Benítez (Crystal Palace-ING), Facundo Cambeses (Racing Club) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensas: Agustín Giay (Palmeiras-BRA), Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Capaldo (Hamburgo SV-ALE), Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise-BEL), Lucas Martínez Quarta (River Plate-ARG), Marcos Senesi (Bournemouth-ING), Lisandro Martínez (Manchester United-ING), Nicolás Otamendi (Benfica-POR), Germán Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella-FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur-ING), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Zaid Romero (Getafe-ESP), Facundo Medina (Olympique de Marsella-FRA), Marcos Acuña (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon-FRA) y Gabriel Rojas (Racing Club).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como-ITA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Guido Rodríguez (Valencia-ESP), Aníbal Moreno (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Alan Varela (Oporto-POR), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen-ALE), Rodrigo De Paul (Inter Miami-USA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Enzo Fernández (Chelsea-ING), Alexis Mac Allister (Liverpool-ING), Giovani Lo Celso (Real Betis-ESP), Nicolás Domínguez (Nottingham Forest-ING), Emiliano Buendía (Aston Villa-ING), Valentín Barco (Estrasburgo-FRA), Thiago Almada (Atlético de Madrid-ESP), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid-ESP), Matías Soulé (AS Roma-ITA), Gianluca Prestianni (Benfica-POR), Tomás Aranda (Boca Juniors), Nicolás González (Atlético de Madrid-ESP), Nicolás Paz (Como-ITA) y Franco Mastantuono (Real Madrid-ESP).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami-USA), Claudio Echeverri (Girona-ESP), Alejandro Garnacho (Chelsea-ING), Santiago Castro (Bologna-ITA), Lautaro Martínez (Inter de Milán-ITA), José Manuel López (Palmeiras-BRA), Julián Alvarez (Atlético de Madrid-ESP) y Mateo Pellegrino (Parma-ITA).

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Mateo podría jugar todavía con España

La selección española ha estado pendiente de la evolución de Mateo, ya que hasta que no juegue un partido con la absoluta, al tener la doble nacionalidad -española y argentina- es libre para elegir o cambiar su decisión. Además, España anda necesitada de un '9' rematador. Esta es una de las posiciones que más ha cojeado en 'La Roja' desde lo hecho por Fernando Llorente en Sudáfrica 2010, torneo en que España levantó su primera Copa del mundo.