Oficial: Monchi, nuevo director general deportivo del RCD Espanyol

Sólo faltaba la oficialidad, ya que hace días que era más que un secreto a voces el fichaje de Monchi por el Espanyol. Los catalanes, que todavía están en riesgo de descenso, incorporan al exitoso director deportivo con la firme intención de reinventarse y crear un proyecto con el que volver a luchar por los puestos europeos. Una promesa de inyección de capital ha sido clave para cerrar el acuerdo.

Comunicado Oficial del Espanyol

El RCD Espanyol informa del nombramiento de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' (San Fernando, Cádiz, 1968) como nuevo director general deportivo de la entidad, cargo desde el que liderará el Área Deportiva del Club. La incorporación de Monchi refuerza la estructura deportiva del RCD Espanyol con uno de los ejecutivos más reconocidos y reputados del fútbol europeo. Las distintas áreas deportivas mantendrán sus actuales direcciones ejecutivas, que pasarán a depender de la nueva Dirección General Deportiva encabezada por Monchi.

A nivel organizativo, Monchi reportará directamente a Mao Ye Wu, CEO del RCD Espanyol, ya Alan Pace, presidente del RCD Espanyol y de Velocity Sports Partners/ALK Capital, grupo inversor de la entidad.

Con una trayectoria de referencia en el fútbol internacional, Monchi inició su carrera como director deportivo del Sevilla FC en julio de 2000, etapa en la que se consolidó como una de las figuras más influyentes en la gestión deportiva. Tras una primera etapa de 17 temporadas consecutivas en el club andaluz, regresó a la entidad en abril de 2019 hasta junio de 2023.

Monchi, director deportivo del Aston Villa / EP

Considerado uno de los principales impulsores del período más exitoso de la historia del Sevilla FC, participó decisivamente en la construcción de un proyecto que conquistó 11 títulos entre 2006 y 2023. Su palmarés incluye siete UEFA Europa League, dos Copas del Rey, una Supercopa de Europa, una Supercopa de España y una Supercopa de España.

Posteriormente, desarrolló su carrera en el AS Roma y en el Aston Villa FC, club con el que ha consolidado un proyecto competitivo establecido en posiciones europeas y protagonista habitual en competiciones continentales como la UEFA Champions League y la UEFA Europa League.

Bordalás, el favorito de Monchi

El elegido por Monchi no es otro que Bordalás, actual técnico del Getafe con pasado reciente en el Valencia CF de Peter Lim. Sabe lo que es trabajar en un club dependiente de un dueño extranjero, pero la más que posible presencia de Monchi como director deportivo supondría una garantía.

Noticias relacionadas

El Espanyol es un equipo acostumbrado a ingresar más dinero de lo que se gasta en fichajes. De hecho, la venta de Joan García por 25 millones el verano pasado supera lo invertido en las últimas siete ventanas de fichajes. Veremos qué capacidad de maniobra tiene Monchi.