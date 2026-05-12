Al Barça le sale competencia por Julián Álvarez
El futbolista del Atlético de Madrid será uno de los nombres del mercado y el PSG irrumpe por su fichaje
El futuro de Julián Álvarez vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo. Según informó el diario AS, el delantero argentino es uno de los grandes objetivos del Paris Saint-Germain para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, con Luis Enrique como principal impulsor de la operación.
El técnico asturiano lleva tiempo siguiendo al atacante rojiblanco y ya intentó convencerle hace dos años para aterrizar en París. Ahora, el PSG vuelve a la carga aprovechando la posible salida de Gonçalo Ramos y la necesidad de sumar más pólvora ofensiva. Julián encaja perfectamente en el modelo de juego de Luis Enrique por su movilidad, capacidad de presión y facilidad para adaptarse a distintas posiciones del frente de ataque.
Competencia por su fichaje
La competencia, sin embargo, será feroz. Clubes como Arsenal FC y FC Barcelona también siguen de cerca la situación del campeón del mundo, cuya temporada en el Atlético ha sido notable, con 20 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones.
Desde Francia incluso aseguran que el PSG ya habría preparado una propuesta económica importante para seducir al delantero argentino. Aun así, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no facilitará una salida barata, consciente del valor estratégico y deportivo del jugador.
- La gran lección de Dimitrievski con el Valencia CF en San Mamés no está en sus paradas
- Umar Sadiq: el fichaje de invierno con más gol de LaLiga
- Guido Rodríguez entra en la prelista de Scaloni y está más cerca del Mundial con Argentina
- El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
- ¿Dónde estaría el Valencia CF en LaLiga si hubiera aprovechado sus penaltis?
- Kiat Lim reacciona a la victoria contra el Athletic antes de viajar a València en los próximos días
- ¡Qué locura de Liga! Europa más cerca que el descenso
- Jean Montero bate otro récord antes de su cita con la historia