Al Barça le sale competencia por Julián Álvarez

El futuro de Julián Álvarez vuelve a colocarse en el centro del mercado europeo. Según informó el diario AS, el delantero argentino es uno de los grandes objetivos del Paris Saint-Germain para reforzar su ataque de cara a la próxima temporada, con Luis Enrique como principal impulsor de la operación.

Julián Alvarez, en el último partido ante el Arsenal. EFE/EPA/NEIL HALL. (Atlético MAdrid) / NEIL HALL / EFE

El técnico asturiano lleva tiempo siguiendo al atacante rojiblanco y ya intentó convencerle hace dos años para aterrizar en París. Ahora, el PSG vuelve a la carga aprovechando la posible salida de Gonçalo Ramos y la necesidad de sumar más pólvora ofensiva. Julián encaja perfectamente en el modelo de juego de Luis Enrique por su movilidad, capacidad de presión y facilidad para adaptarse a distintas posiciones del frente de ataque.

Competencia por su fichaje

La competencia, sin embargo, será feroz. Clubes como Arsenal FC y FC Barcelona también siguen de cerca la situación del campeón del mundo, cuya temporada en el Atlético ha sido notable, con 20 goles y 9 asistencias entre todas las competiciones.

Noticias relacionadas

Desde Francia incluso aseguran que el PSG ya habría preparado una propuesta económica importante para seducir al delantero argentino. Aun así, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme y no facilitará una salida barata, consciente del valor estratégico y deportivo del jugador.