LA LIGA DE LOS VALENCIANOS
'Guerra abierta' por ser el máximo goleador de la 'Liga de los valencianos: Mikautadze, Moleiro, André Silva, Espí, Hugo Duro...
Tres jornadas por delante para saber cuál será el 'killer' de entre los cuatro equipos valencianos de Primera. El Villarreal es el que cuenta con más opciones dado su gran caudal de ataque. El Valencia, solo con Hugo Duro, el que menos
Espí, en la prelista de España, es el que mejor proyección goleadora lleva en la segunda vuelta. Suma nueve dianas, solo dos menos que el máximo artillero por ahora: Mikautadze
El fútbol valenciano pelea en este esprint final de LaLiga por mantener a los cuatro equipos valencianos en la máxima categoría... y por qué no, que el próximo curso sean cinco gracias al CD Castellón. Los castellonenses se encuentran en puestos de playoff de ascenso en LaLiga Hypermotion a falta de tres fechas para que cierre la liga regular de 42 partidos.
En Primera división, con el último derbi de los 12, protagonizado hace días entre el Villarreal CF y el Levante UD, la 'Liga de los valencianos' en cuanto al resultado de estos enfrentamientos directos concluyó con un claro vencedor: el Submarino amarillo.
Más allá de los derbis, resta lo más relevante, saber cuál de los tres que marchan por debajo -Valencia, Elche y Levante- termina en la jornada 38 con mejor sabor de boca, y, sobre todo, que todos ellos logren la continuidad en la élite del fútbol nacional. La renta sobre el descenso del Valencia CF, aún con opciones de meterse en la Conference League, es de cinco puntos, dos tiene el Elche CF, y tres debería remontar por lo menos el Levante, penúltimo en la zona roja.
Moleiro y Carlos Espí irrumpen en la carrera mundialista
Además, en esta particular competición entre los cuatro equipos valencianos queda por dilucidar quién será el 'pichichi'. La selección española necesita un '9' rematador. El ex de la cantera de Paterna Borja Iglesias parte en ventaja, pero ahí están también los réditos de un futbolista como Carlos Espí, que con nueve dianas se ha hecho sitio en la prelista de Luis de La Fuente. Cambiada la norma en marzo de 2026, solo un jugador de la prelista podría posteriormente entrar en la lista definitiva o sustituir a un lesionado de la convocatoria final de 26 hombres.
Precisamente, el máximo artillero nacional de los cuatro clubes valencianos no se trata de un delantero, sino del centrocampista ofensivo del submarino Alberto Moleiro, también en esa prelista de 55 futbolistas que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha enviado a la FIFA y no ha trascendido en su totalidad. El de Tavernes de la Valldigna ha sido determinante con nueve goles -ocho en la segunda vuelta- que han impulsado al conjunto 'granota' en una carrera por la salvación en la que sigue muy vivo.
Mikautadze lidera la carrera goleadora
En cuanto a futbolistas españoles, el capitán del Villarreal, Gerard Moreno, y el '9' del Valencia, Hugo Duro, empatan con Espí con nueve dianas. Por delante de ellos, con una decena de goles, el portugués del Elche, André Silva, dos más que su compañero de equipo, Rafa Mir. También con ocho tantos, Nicolás Pépé (Villarreal). Del mismo equipo y por delante de todos, liderando el 'pichichi' de la 'Liga de los valencianos', se encuentra el georgiano Georges Mikautadze (11 goles).
Por detrás de Pépé, sigue en la lista de 'killers' de la Comunitat Valenciana el levantinista Iván Romero, al que iguala con siete dianas Etta Eyong. Los mismos que Tajon Buchanan. El Submarino amarillo refleja su gran potencial ofensivo (65 goles totales) con cinco futbolistas por encima de cinco goles en la Liga.
El Villarreal domina en ataque y el Levante supera al Valencia en goles
Tres goleadores con más de cinco tiene el Elche, con el uruguayo Álvaro Rodríguez con seis junto a los mencionados Silva y Mir. Los ilicitanos han hecho 46 goles, ocho más que los 38 del Valencia. En el club de Mestalla únicamente Hugo Duro y Largie Ramazani (6) superan los cinco. Penúltimo de LaLiga, el Levante también ha anotado más goles en 35 jornadas que los de Corberán, entre los 41 de los de Orriols, con la aportación especial de los 23 del trío Espí, Romero y Etta Eyong. Los únicos tres 'granotes' con más de cinco dianas.
Lista de goleadores de los clubes valencianos
Mikautadze (Villarreal) 11 goles
Moleiro (Villarreal) 10 goles
André Silva (Elche) 10 goles
Gerard (Villarreal) 9 goles
Espí (Levante) 9 goles
Hugo Duro (Valencia) 9 goles
Rafa Mir (Elche) 8 goles
Pépé (Villarreal) 8 goles
Iván Romero (Levante) 7 goles
Etta Eyong (Levante) 7 goles
Buchanan (Villarreal) 7 goles
Los goleadores nacionales de LaLiga
Ferran Torres (Barcelona) 16 goles
Lamine Yamal (Barcelona) 16 goles
Oyarzabal (Real Sociedad) 15 goles
Borja Iglesias (Celta) 14 goles
Toni Martínez (Alavés) 12 goles
Alberto Moleiro (Villarreal) 10 goles
De Frutos (Rayo Vallecano) 10 goles
Gerard Moreno (Villarreal) 9 goles
Carlos Espí (Levante) 9 goles
Hugo Duro (Valencia) 9 goles
Rafa Mir (Elche) 8 goles
Iván Romero (Levante) 7 goles
Ferran Jutglà (Celta) 7 goles
Pablo Fornals (Betis) 7 goles
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