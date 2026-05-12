LaLiga | Así está el descenso: cuatro equipos marcan la barrera de la salvación

Después del cierre de la jornada 35, en el que el Rayo Vallecano y el Girona han empatado a un gol, hasta cuatro equipos, empatados a 39 puntos, marcan el listón de la salvación en Primera división. El Levante UD, por lo tanto, sabe que si gana este martes en Balaídos al Celta saldrá, al menos durante unas horas, de la zona de descenso.

¿Por qué? Si los levantinistas vencieran a un Celta que aún tiene opciones de alcanzar al Betis en la quinta plaza, última que da derecho a jugar la próxima edición de la Champions League, escalarán y superarán al Girona FC. La clave está en el que el conjunto 'granota' tiene mejor golaveraje que el del Míchel, con el que empató en casa en esta segunda vuelta después de haberlo goleado en Montilivi en la primera (0-4). Además, los de Luís Castro serían el primer clasificado de la 'liguilla' que rompería la igualada a 39 puntos con Mallorca, Espanyol, Elche y el propio Girona.

Golaveraje entre el Levante y los cuatro equipos con los que podría empatar a 39... si gana en Balaídos / transfermarkt.es

De todos modos, para esto, los otros tres deberían perder sus partidos de esta jornada 36 que arranca este martes. Eso sí, el Levante juega con el golaveraje a favor en empates múltiples, aunque está a la espera de cerrar los duelos directos con el Mallorca este fin de semana, y los pierde con el Elche CF.

¿Cuál será el precio de la salvación?

El precio al que siga la salvación va a depender de lo que sean capaces de hacer en esta fecha intersemanal el mismo Levante, que juega a domicilio en Balaídos y, sobre todo, el Alavés este miércoles contra el FC Barcelona, conjunto que ronda la idea de llegar a los 100 puntos, pero que ha vivido las últimas horas más preocupado por la fiesta de celebración del título de Liga tras imponerse en el Camp Nou al Real Madrid (2-0). Los vitorianos suman 37 puntos, uno más que el Levante.

Pendientes de estos partidos estarán el resto de equipos en la carrera, entre ellos, el Elche CF y el Valencia CF. Los ilicitanos, con 39 unidades, tienen un difícil desplazamiento a Sevilla para medirse a un Betis que está obligado a cerrar la plaza Champions, sobre la que cuenta con cuatro puntos de ventaja, precisamente, con el adversario del Levante, el Celta.

Mientras tanto, el Valencia recibe el jueves, a las siete de la tarde, al Rayo Vallecano. Un enfrentamiento donde el empate podría servir a ambos para la permanencia en Primera, pero que la ambición del que se imponga podría hacerle acariciar el último billete europeo, el de la Conference League, que ahora posee el Getafe con 45 puntos, dos más que el Rayo, y tres más que el Valencia.

La permanencia y Europa, en juego

Todos los duelos con la permanencia en juego en esta jornada 36 son los siguientes:

Celta - Levante 12/05, 19:00 h

Betis - Elche 12/05, 20:00 h

Villarreal - Sevilla 13/05, 19:00 h

Espanyol - Athletic 13/05, 19:00 h

Alavés - Barcelona 13/05, 21:30 h

Getafe - Mallorca 13/05, 21:30 h

Valencia - Rayo 14/05, 19:00 h

Girona - Real Sociedad 14/05, 20:00 h

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Todo no habrá nada en juego será en el último duelo de la jornada, el Madrid - Oviedo. Los ovetenses son equipo de Segunda de modo matemático después del punto cosechado este lunes por el Girona en Vallecas.