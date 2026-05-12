La rueda de prensa de Florentino Pérez en diez frases

Florentino Pérez compareció este martes ante los medios para anunciar que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid, comicios a los que él mismo se presentará.

El máximo mandatario blanco, de 79 años, ha acusado a los periodistas de querer quitar la propiedad del Real Madrid a sus socios, ha insistido en reclamar una sanción deportiva para el Barcelona por el 'caso Negreira', y ha denunciado una "confabulación" en su contra.

Su continuidad

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido que inicie el proceso electoral para convocar elecciones, a la que nos vamos a presentar".

Su salud

"Dicen que no existo, que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta, si tuviera cáncer tendría que entrar en un centro oncológico (...). Si no he ido al médico. Quieren que esté en la fase terminal. Un amigo me ha dicho que hay un sitio en China para las enfermedades oncológicas. No me caso en su padre porque... Se lo han creído hasta mis amigos [que estoy enfermo]".

El caso Negreira

Nos enfrentamos al caso Negreira, un escándalo que todavía no se ha resuelto, con árbitros todavía. Estamos haciendo un dossier, desde hace dos años, de 600 páginas que voy a enviar a la UEFA, no hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar... A ver si la UEFA mete mano, que la va a meter. Ha habido una corrupción pagada durante 20 años. He venido a luchar, no a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. El caso más grave de corrupción de la historia del fútbol".

Los periodistas

"Mi padre leía el ABC y me suscribió hace muchos años, pero ahora he tomado la decisión de que me voy a dar de baja del ABC por honrar a mi padre, que me lo agradecerá (...). ¿Por qué quieren meterse los periodistas con el club más prestigioso, más valorado y con más seguidores del mundo? Quieren quedarse con el Real Madrid.

Su trabajo

"Me han escogido el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Yo lucho contra todos. Soy el presidente más laureado de la historia"

Las elecciones

"Que alguien venga, se presente y me gane las elecciones a mí. He venido aquí para arreglar el tema del Madrid y que sea de sus socios. Seré el último de los socios del Madrid que se vaya. Quien se quiera presentar, que no amague, que se presente, tiene la oportunidad. Que expliquen cómo lo van a avalar. Que se presenten todos los que quieran".

Los ultras y LaLiga

"Otros son los ultras del Madrid, que no van a entrar nunca más, me felicitan por el mundo. Hemos echado a 1.600 socios por revender abonos. Todos estos, y al que tenemos de enemigo siempre, que es LaLiga"

La pelea Tchouaméni-Valverde

"Son dos chavales fenomenales. No es la primera vez que se pegan dos jugadores. Pero no tiene más trascendencia. Me parece muy mal, pero peor que se haya filtrado. Se han peleado como se pelean los jóvenes".

Su presencia

"Yo no soy el protagonista del tema deportivo. Yo no suelo hablar y tampoco hablo en mi empresa. No quiero filtrar. ¿Por qué voy a estar desaparecido? ¿Porque perdemos un partido en la Liga?

La confabulación

"Han orquestado una campaña ustedes [los periodistas] y otros malos que hay ahí afuera. Es una orquestación de los malos contra el Real Madrid"

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