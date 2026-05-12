Estas son las exigencias que pone Florentino Pérez para presentarse a las elecciones del Real Madrid
El club blanco exige acreditar un patrimonio de 187 millones de euros y 20 años de antigüedad como socio para poder optar al trono blanco
Florentino Pérez ha activado el proceso electoral en el Real Madrid y, una vez más, los requisitos para optar a la presidencia vuelven a situarse en el centro del debate. Presentarse a las elecciones del club blanco no está al alcance de cualquiera: además de cumplir con una larga lista de condiciones estatutarias, los candidatos deben acreditar un patrimonio multimillonario.
El principal obstáculo es económico. Los estatutos del club obligan a presentar un aval equivalente al 15% del presupuesto anual del Real Madrid, que actualmente asciende a 1.280 millones de euros. Traducido a cifras reales, cualquier candidatura necesita garantizar alrededor de 187 millones de euros con patrimonio personal de los integrantes de la junta directiva. El aval debe estar respaldado exclusivamente con bienes propios y se activa automáticamente si la candidatura resulta elegida.
Además del requisito financiero, también se exige una larga antigüedad como socio. El aspirante a presidente debe acumular al menos 20 años ininterrumpidos como socio del club, mientras que los vicepresidentes necesitan 15 y el resto de vocales, 10. Estas condiciones fueron endurecidas en la reforma estatutaria impulsada durante la etapa de Florentino Pérez y posteriormente avaladas por el Tribunal Supremo.
Exigencias desorbitadas
Los candidatos también deben ser españoles, mayores de edad, estar al corriente de pago con el club y no ejercer cargos en otras entidades futbolísticas ni desempeñar funciones como entrenador, árbitro o jugador en activo. Además, las candidaturas deben estar formadas por un mínimo de diez miembros y presentarse en un plazo de diez días desde la convocatoria electoral. Con estas exigencias, el Real Madrid mantiene uno de los procesos electorales más restrictivos del fútbol europeo, un modelo que históricamente ha reducido al mínimo la aparición de candidatos alternativos a la presidencia.
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