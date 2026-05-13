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El Atlético de Madrid no se calla y responde a Florentino Pérez: "Obsesión: perturbación producida por una idea fija"

El club rojiblanco se ha pronunciado en redes tras las palabras del presidente del Real Madrid

Florentino Perez

Florentino Perez / AFP7 vía Europa Press

Hugo Ferrer

Este martes Florentino Pérez convoco una rueda de prensa en la que trato varios temas de una forma un tanto peculiar. En dicha comparecencia el presidente del Real Madrid se ensañó con la prensa, diferentes periodistas y el Atlético de Madrid.

Algunas de las frases que Florentino dedico al club vecino fueron: "¿Qué le pasa al Atlético de Madrid? ¿Por qué no se meten con el Atleti?". "Los periodistas que quieren quitarle el prestigio al Madrid supongo que serán del Atleti".

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El club rojiblanco no se ha quedado de brazos cruzados y ha respondido al presidente del Real Madrid con un tweet citando la definición que la RAE hace de la palabra OBSESIÓN.

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