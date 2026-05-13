El CF La Nucía inicia el play-off de ascenso este domingo en el Estadi Olímpic

Este domingo 17 de mayo a las 18:00 horas el C.F. La Nucía se enfrentará al Atlético Saguntino en el Estadi Olímpic Camilo Cano, en el partido de ida de la 1ª eliminatoria del Play-off de Ascenso a Segunda Federación. Desde el club nuciero quieren que la “marea roja” sea el jugador nº12 y por ello habrá entrada gratuita con invitación para empadronados en La Nucía y familias de la Academia CF La Nucía. Las invitaciones ya se pueden recoger a partir de este miércoles a partir de las 9:00 de la mañana, en la recepción del Pabellón Camilo Cano.

Publicación de Facebook sobre los play-offs.

El Club de Fútbol La Nucía hace un llamamiento a la afición nuciera para crear el mejor ambiente en las gradas este domingo en el decisivo partido de promoción de ascenso ante el At. Saguntino. El club rojillo espera que el público se vuelque con el equipo en estos play-offs. Por ello anima a los seguidores rojillos (Empadronados y familias Academia CF La Nucía) a que pasen a retirar su entrada por la recepción del Pabellón Camilo Cano, a partir de mañana miércoles a las 9 de la mañana.

La entrada general para este “decisivo encuentro” ante el At. Saguntino será de 20 euros.

Llega el Play-off de ascenso

El equipo de Vicente Mir acabó quinto la temporada con 61 puntos en el Grupo VI de Tercera Federación, tras una gran remontada en la segunda vuelta. Una vez concluida la liga llegan los play-offs de ascenso a 2ª RFEF, en la que el CF La Nucía se enfrentará en la primera eliminatoria al At. Saguntino (2º clasificado del grupo VI de 3ª RFEF). El partido de ida se disputa este domingo en el Estadi Olímpic Camilo Cano, mientras la vuelta será en el Nou Camp de Morverdre, siete días más tarde.

Los precedentes de esta temporada son muy parejos ya que en la primera vuelta de la liga el At. Saguntino y CF La Nucía empataron 1-1 en tierras valencianas en noviembre y en la segunda vuelta en el estadio nuciero el CF La Nucía ganó por la mínima 1-0, en el mes de marzo. Son por tanto dos equipos que se conocen muy bien.

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3 eliminatorias para volver a 2ª RFEF

El camino de los playoffs de ascenso a 2ª RFEF es largo y complicado, ya que para subir a la cuarta división del fútbol español hay que superar tres eliminatorias. El equipo que gane de la eliminatoria At. Saguntino vs. CF La Nucía se enfrentará al ganador del Levante U.D “B” vs. Villarreal CF “C”.