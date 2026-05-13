¿Quién es el valenciano Enrique Riquelme al que tanto teme Florentino Pérez?

Este martes saltó la sorpresa en el Real Madrid. No se trata de una nueva derrota, fracaso deportivo o bombazo en el vestuario, que de eso hay mucho últimamente, sino de una rueda de prensa sorpresa de su presidente, Florentino Pérez. Nadie se lo podía esperar, sobre todo porque en los últimos tiempos ha hablado cada vez menos públicamente.

El presidente más laureado de la historia del fútbol español con mucha diferencia y se sabe poderoso. Tanto, que decidió realizar algunos ataques, directos e indirectos, incluso con réplicas de alguno de los protagonistas. Florentino Pérez no dudó en atacar a Vocento, concretamente al 'ABC' del que asegura que se daría de baja como suscriptor. También a un par de periodistas con nombre y apellido , así como al extinto 'Relevo'. No parecía dispuesto a dejar títere con cabeza... hasta que llegó el momento de centrar sus ataques en Enrique Riquelme: "un empresario del sector de la energía con acento sudamericano que parece que se quiere presentar a las elecciones", empezó diciendo.

"Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano, que se presente. Acento mexicano. Que dicen que somos muy malos, que somos una dictadura. Que se presente este señor del que hablamos y todos los que quieran", dijo en referencia a Riquelme. ¿Quién es él? Desde luego, no es mexicano, sino español... y de la Comunitat Valenciana.

Enrique Riquelme Vives, durante una entrevista / El Periódico

Enrique Riquelme, nacido en Cox

Enrique Riquelme Vives es un orgulloso empresario alicantino nacido en Cox, un pequeño municipio de menos de 8.000 habitantes situado en la comarca de Vega Baja del Segura. En la actualidad no vive en Cox, pero el de su municipio es el nombre que ha dado a su tan creciente como poderosa empresa: Grupo Cox tras integrar Cox Energy y Cox Water. Es todo un JASP (Joven Aunque Sobradamente Preparado), ya que a sus 37 años lleva desde 2010 emprendiendo con éxito. Ese año se marchó a Panamá para crear el Grupo El Sol del sector energético. Guatemala, Chile, Colombia, Portugal y España son otros de los países en los que desarrollan sus proyectos, aunque destaca también México. Tanto es su crecimiento que lleva tiempo en Bolsa, hace años que destaca en Forbes y no deja de recibir galardones. Bien, pues con "acento mexicano" o no, se trata de un alicantino que lleva 20 años como socio del Real Madrid.

No es la primera vez que Florentino lo tiene como amenaza para perpetuar su presidencia, ya que en 2021 se llegó a especular con que fuera un posible candidato, pero nunca se llegó a presentar. "Hace dos años teníamos una propuesta seria, concreta, pero, por primera vez en la historia del Real Madrid, se adelantaron las elecciones y no nos dio tiempo a presentarnos. Pensábamos que las elecciones iban a ser en verano, después de acabar la temporada, pero no fue así", relató en una entrevista a 'El Periódico' en 2023.

Hijo de un directivo en la época de Ramón Calderón, podría estar cerca de dar el salto definitivo y proponerse como candidato serio capaz de derrocar a Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. ¿Ha llegado la hora del apodado "rey del sol"? Puede ser... y no llegará solo.

Uno de los nombres que suena con más fuerza para acompañarlo es David Mesonero, el yerno de Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y el principal enemigo de Florentino, quien tampoco quiso nombrarlo en su comparecencia en Valdebebas. Mesonero es actualmente director de desarrollo corporativo de Iberdrola y fue una propuesta suya de abrir el debate de la sucesión de Florentino el que ha terminado provocando esta convocatoria precipitada de las elecciones en el Real Madrid. Eso ocurrió en enero, tras el despido de Xabi Alonso, y desde entonces Riquelme y Mesonero conversan y realizan movimientos que van encaminados a formar una junta directiva que les permita presentar en los próximos diez días una candidatura alternativa para presidir el Real Madrid después de 26 años de ‘Florentinato’.

Los requisitos para ser presidente del Real Madrid: un aval de 187 millones y mucho más

Los estatutos marcan que un candidato a la presidencia blanca ha de ser obligatoriamente poseedor de la nacionalidad española y ostentar la condición de socio durante 20 años ininterrumpidos. Además, todos los miembros de la candidatura deben haber sido socios durante 10 años, 15 en el caso de quien vaya a ostentar la vicepresidencia.

Aunque quizá el obstáculo más importante es el económico. La Ley del Deporte de 2022 eliminó la obligatoriedad de presentar un aval bancario para ser presidente de un club deportivo, pero los estatutos del Real Madrid conservan la exigencia de un aval reforzado. En concreto, se debe avalar el equivalente al 15% del presupuesto anual del club. Es decir, ahora mismo, alrededor de 187 millones de euros, que deben estar respaldados de manera exclusiva por el patrimonio de los miembros de la candidatura. El Real Madrid, en definitiva, no permite a quien quiere ser su presidente acudir al apoyo de terceros, como por ejemplo hizo Joan Laporta en las elecciones de 2021, cuando recurrió a personas como el empresario Jaume Roures para formalizar el aval.

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. / Europa Press

Además, Florentino Pérez no tiene que dimitir en favor de una junta gestora para volver a presentarse. Los estatutos del Madrid especifican que "el presidente y la junta directiva salientes continuarán en el pleno ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión del presidente y de la junta directiva que resulten elegidos". Vamos, que perfectamente podría hipotecar el futuro inmediato del club despidiendo a Arbeloa como entrenador y fichando otro... por ejemplo Mourinho.