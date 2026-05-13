Florentino Pérez sigue en sus trece: "Todos van contra nosotros"

Tras la pasada conferencia de prensa Florentino Pérez volvía a hablar esta vez con Josep Pedrerol, el presidente del Real Madrid lejos de rectificar su dantesca actitud ha decidido seguir en sus trece y ha dejado declaraciones polémicas como "La Liga es enemiga del Real Madrid" y "La Liga es cómplice de lo de Negreira", afirma Florentino.

Su fijación con la prensa parece no tener fin: "Hay una campaña orquestada contra el Madrid, conozco a los periodistas que la llevan, buscan influir en el Madrid y conmigo no van a influir". Florentino afirma saber cuáles son las intenciones de estas "campañas": "La manipulación de los medios han ido para que yo dimita", afirma el presidente.

Guarden las pistolas Florentino anda suelto

Uno de los momentos más surrealistas de la entrevista entre Florentino y Pedrerol ha sido cuando el presidente al ser preguntado por los 2 años en blanco ha declarado: "¿Se tienen que suicidar todos los equipos de Europa? (por no ganar la Champions)" "City, United, Milán... ¿Qué hacen se pegan un tiro?, declaraba Florentino en tono jocoso.

Florentino Pérez / EFE

¿Florentino se posiciona con su "estrella"?

Florentino Pérez: "Mbappé es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento". Quizás estas declaraciones no sienten muy bien a cierto jugador brasileño en la plantilla del Madrid.

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Sigue la caza del "topo"

Tras ser preguntado por la sonada pelea entre Valverde y Tchouaméni el presidente del Real Madrid afirma que "alguien ha querido sacarlo a la luz" y actualmente "sí sabemos quien ha sido o lo intuimos", declara Florentino.