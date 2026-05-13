Florentino Pérez sigue en sus trece: "Todos van contra nosotros"
Florentino Pérez afirma conocer al autor de la filtración sobre la pelea entre Valverde y Tchouaméni, apuntando a una intencionalidad.
Tras la pasada conferencia de prensa Florentino Pérez volvía a hablar esta vez con Josep Pedrerol, el presidente del Real Madrid lejos de rectificar su dantesca actitud ha decidido seguir en sus trece y ha dejado declaraciones polémicas como "La Liga es enemiga del Real Madrid" y "La Liga es cómplice de lo de Negreira", afirma Florentino.
Su fijación con la prensa parece no tener fin: "Hay una campaña orquestada contra el Madrid, conozco a los periodistas que la llevan, buscan influir en el Madrid y conmigo no van a influir". Florentino afirma saber cuáles son las intenciones de estas "campañas": "La manipulación de los medios han ido para que yo dimita", afirma el presidente.
Guarden las pistolas Florentino anda suelto
Uno de los momentos más surrealistas de la entrevista entre Florentino y Pedrerol ha sido cuando el presidente al ser preguntado por los 2 años en blanco ha declarado: "¿Se tienen que suicidar todos los equipos de Europa? (por no ganar la Champions)" "City, United, Milán... ¿Qué hacen se pegan un tiro?, declaraba Florentino en tono jocoso.
¿Florentino se posiciona con su "estrella"?
Florentino Pérez: "Mbappé es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento". Quizás estas declaraciones no sienten muy bien a cierto jugador brasileño en la plantilla del Madrid.
Sigue la caza del "topo"
Tras ser preguntado por la sonada pelea entre Valverde y Tchouaméni el presidente del Real Madrid afirma que "alguien ha querido sacarlo a la luz" y actualmente "sí sabemos quien ha sido o lo intuimos", declara Florentino.
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