El patrimonio de Sergio Ramos: de las yeguadas a la compra millonaria del Sevilla

El exjugador del Sevilla, el Real Madrid y la selección española Sergio Ramos ha vuelto a copar titulares de todo el país en las últimas jornadas por una sorprendente noticia: su acuerdo para la compra del Sevilla Fútbol Club junto al fondo Five Eleven Capital por unos 450 millones de euros.

Un acuerdo que aún está pendiente de la firma definitiva y la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD), pero que se espera que se materialice pronto.

El patrimonio de Sergio Ramos: 80 millones de euros

Un movimiento que ha hecho a la ciudadanía preguntarse por el patrimonio que tiene el de Camas para poder hacer frente a una adquisición de tal envergadura, aunque sea junto al fondo Five Eleven Capital.

El central Sergio Ramos en su presentación como nuevo jugador del Sevilla FC / RAUL CARO / EFE

Tal y como asegura la plataforma Celebrity Networth, que muestra el patrimonio total de celebridades de todo el mundo, la fortuna de Sergio Ramos supera a día de hoy los 80 millones de euros, una cantidad que no solo procede de su larga y exitosa trayectoria deportiva, sino de sus distintos negocios y emprendimientos.

Sus éxitos en el Real Madrid y la Selección española

De ese modo, el sevillano no solo ha despuntado en el fútbol, donde ha sido una figura clave del Real Madrid y la Selección española, con los que ha cosechado títulos y fortunas, sino también en distintos negocios y colaboraciones con marcas que lo han hecho uno de los exfutbolistas con mayor poder adquisitivo.

Y es que Ramos lleva año construyendo su patrimonio a través de la diversificación de activos en distintas áreas, como el sector inmobiliario, los caballos de competición, la música, la publicidad, el arte contemporáneo y la inversión en empresas tecnológicas.

Las inversiones de Sergio Ramos en el sector inmobiliario

Su andadura por el sector inmobiliario comenzó a finales de 2004, cuando creó la sociedad Sermos 32 S.L para gestionar sus propiedades y las operaciones urbanísticas que realizara.

A través de esta sociedad, ha adquirido distintos inmuebles como la gigantesca vivienda que posee en el municipio hispalense de Bormujos y su famoso chalet de La Moraleja, que adquirió tras su fichaje por el Real Madrid.

Además, durante los últimos años, Ramos ha invertido en distintos terrenos y propiedades, lo que ha incrementado su patrimonio y riqueza exponencialmente.

El mundo ecuestre y las ganancias de Ramos

Pero si un sector es el que más disfruta y rentabiliza el exfutbolista es el del relacionado con el mundo ecuestre. Así, el sevillano creó la yeguada SR4 para disfrutar de su gran pasión y, además, conseguir incrementar sus ingresos, todo ello gestionado a través de la sociedad Albis Inversiones 2008 S.L.

Una empresa que ha alcanzado una gran popularidad y activos multimillonarios con los éxitos de sus mejores caballos, como Yucatán SR4, que se coronó como campeón del mundo en 2018.

Pero el deportista no ha querido quedarse ahí, sino que también ha invertido en el mundo del arte contemporáneo a través de la 'Sergio Ramos Collection', una colección privada que reúne obras de distintos estilos y disciplinas.

El resto de sus proyectos: tecnología, música y publicidad

Ramos también ha ampliado su fortuna a través de sus inversiones en empresas tecnológicas con su entrada en la plataforma de ocio y experiencias Fever, al que accedió junto a Alejandro Sanz y que acabó convirtiéndose en una de las compañías más exitosas del mercado.

Pero, además, el de Camas ha mostrado su carácter más polifacético a través de los distintos proyectos musicales que ha desarrollado, sacando sencillos en solitario y colaborando con artistas como Canelita, Demarco Flamenco o Niña Pastori.

Asimismo, Ramos se ha convertido en todo un habitual de las redes sociales, donde colabora con distintas marcas, una actividad que compagina con sus distintos contratos publicitarios con todo tipo de negocios.

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El futbolista Sergio Ramos en el Estadio Sánchez Pizjuán de la capital hispalense en foto de archivo / José Manuel Vidal / EFE

Todo ello ha hecho posible que Sergio Ramos esté cada vez más cerca de cumplir el sueño de adquirir el club con el que comenzó su andadura profesional y que le llevó a ser una de las figuras del fútbol internacional más reconocidas y admiradas.