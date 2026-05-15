Los árbitros denuncian a Florentino al Comité de Competición

A Florentino Pérez se le acumulan los frentes. Con el vestuario del Real Madrid incendiado por las peleas de sus jugadores, los pulsos entre sus estrellas y sus entrenadores, o la amenaza del Barcelona de denunciar sus manifestaciones sobre las ligas robadas, se suma ahora el colectivo arbitral. La Asociación Española de Árbitros de Fútbol, el sindicato arbitral, ha presentado ante el Comité de Competición un escrito por el cual solicita que se le abra un expediente disciplinario y en el que además exige que el Real Madrid y Florentino Pérez emitan un comunicado disculpándose por sus declaraciones sobre el colectivo arbitral.

Duras declaraciones

Las manifestaciones del presidente blanco acusando a los árbitros de "corrupción sistemática" y advirtiendo que se produjo "el robo de Ligas" ha provocado que los árbitros hayan tomado cartas en el asunto de forma legal enviando este documento al Comité de Competición. Florentino fue muy duro con la labor de los árbitros a los que señaló en varias ocasiones durante la rueda de prensa del pasado martes en Valdebebas. “He estado aquí muchas temporadas y he ganado siete Champions y siete Ligas, porque las otras me las han robado. Ha habido una corrupción sistémica durante dos décadas y siguen siendo los mismos árbitros”. Y un día más tarde, en la entrevista que concedió a Pedrerol elevó la denuncia pública advirtiendo que “siguen los mismos árbitros haciendo las mismas cosas, de una manera descarada. Esta temporada nos han robado 16 o 18 puntos”. Pérez también declaró que "no he venido aquí a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona” y ha confirmado que está elaborando "un dosier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? Es el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”. Este último documento que el Real Madrid aún no ha presentado a la UEFA preocupa mucho en el seno del colectivo arbitral porque aparecerán jugadas y decisiones concretas en las que se señalarán a árbitros con nombre y apellidos.

La recién creada AESAF advierte que “estas declaraciones no pueden ampararse en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión ni de la crítica deportiva, dado que el señor Pérez no se limita a señalar errores arbitrales puntuales, sino que atribuye al Cuerpo Arbitral la perpetración de un delito continuado de corrupción durante dos décadas”. Y prosigue solicitando que "el Comité de Competición adopte con carácter cautelar y urgente un requerimiento al señor Pérez para que cese en la emisión de declaraciones de similar naturaleza mientras se tramita el procedimiento; que se declare su obligación de indemnizar al Colectivo Arbitral por el daño moral, reputacional y profesional causado. Y que se requiera al Real Madrid la emisión de un comunicado público de rectificación y disculpa”. En el Real Madrid no hay, de momento, respuesta alguna porque además prefieren dedicar el tiempo a seguir alimentando el dosier arbitral que tienen previsto mandar a la UEFA a perder el tiempo respondiendo a unos árbitros a los que siguen señalando como parte activa del sistema corrupto sostenido durante dos década por Negreira.

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