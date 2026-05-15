El Betis apunta a su primer fichaje para la Champions League
Fábio Silva valora seriamente su salida del conjunto alemán por la falta de minutos y la competencia, buscando un club donde su estilo de juego sea más favorecido
El Real Betis vuelve a situar a Fábio Silva como uno de sus grandes objetivos para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. Según informa Estadio Deportivo, el delantero portugués estaría valorando seriamente salir del Borussia Dortmund este verano después de una temporada con poco protagonismo en Alemania.
El atacante luso no ha conseguido hacerse un hueco importante en el conjunto alemán, principalmente por la competencia con Serhou Guirassy y porque considera que el estilo de juego del Dortmund no termina de favorecer sus características. En la presente campaña ha disputado 38 partidos, con un balance de tres goles y siete asistencias.
Desde el entorno del futbolista aseguran que ya ha recibido llamadas de varios clubes españoles interesados en su situación y que ve con muy buenos ojos regresar a LaLiga tras su buen paso por la UD Las Palmas. En el Betis, tanto Manuel Pellegrini como el director deportivo Manu Fajardo mantienen una gran valoración sobre el jugador y consideran que encajaría perfectamente en el proyecto verdiblanco.
La clasificación del conjunto bético para la próxima edición de la Champions League supone además un impulso importante para intentar acometer una operación de este nivel. El club sevillano tendrá más margen económico y quiere incorporar un delantero contrastado como prioridad absoluta del mercado.
Operación difícil... y alternativas a la vista
Aun así, la operación no será sencilla. El Borussia Dortmund pagó el pasado verano unos 22,5 millones de euros por Fábio Silva y todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro, especialmente tras los recientes cambios en la dirección deportiva del club alemán. La posibilidad de una cesión con opción de compra o incluso un traspaso definitivo sigue sobre la mesa.
Además de Fábio Silva, el Betis también sigue valorando otras alternativas para el ataque como Franculino Djú o Kévin Denkey según Estadio Deportivo, aunque en Heliópolis consideran que el portugués ofrece una ventaja importante por su experiencia previa en el fútbol español y en competiciones europeas.
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