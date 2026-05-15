Hansi Flick activa la operación salida en el Barça

Hansi Flick ya ha empezado a perfilar la plantilla del FC Barcelona de cara a la próxima temporada y varios jugadores podrían tener los días contados en el club. Según informa El técnico alemán considera que hay futbolistas que no encajan del todo en su proyecto y ha dado luz verde a una posible salida este verano. La intención del entrenador es reducir la plantilla y quedarse únicamente con jugadores que puedan mantener el alto nivel competitivo y la intensidad que exige su modelo de juego. Tras una temporada muy exigente, Flick quiere una plantilla más equilibrada y con perfiles muy definidos.

Ansu Fati, tras su primer gol con el Mónaco. / Omar Havana / AP

Hansi Flick ya ha comenzado a definir la plantilla del Barça para la próxima temporada y varios jugadores aparecen en la lista de posibles salidas. Entre los nombres que más opciones tienen de abandonar el club están Ansu Fati, por su falta de continuidad y su elevada ficha; Oriol Romeu, que no entra en los planes del técnico alemán; e Iñaki Peña, cuya situación dependerá de la competencia en la portería.

También podrían salir Pablo Torre, Héctor Fort y Pau Víctor, ya sea mediante cesión o traspaso para ganar minutos y liberar espacio en la plantilla. Además, el Barça tampoco descarta estudiar ofertas importantes por futbolistas como Ronald Araújo si ayudan a mejorar la situación económica del club. Entre los nombres señalados aparecen futbolistas con menos protagonismo durante el curso, especialmente algunos suplentes y jóvenes que no han terminado de convencer al cuerpo técnico. El club considera que varias ventas o cesiones serían necesarias tanto por motivos deportivos como económicos, ya que también ayudarían a liberar masa salarial para afrontar posibles fichajes.

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Piezas intocables en el proyecto

La dirección deportiva, encabezada por Deco, ya trabaja junto a Flick en la planificación del próximo mercado. El objetivo es reforzar posiciones concretas, especialmente en ataque y en algunas zonas defensivas, mientras se estudian ofertas por jugadores que podrían salir si llega una propuesta interesante. A pesar de la posible “criba”, el técnico alemán mantiene plena confianza en el núcleo joven del equipo. Futbolistas como Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín siguen siendo considerados piezas fundamentales del proyecto de futuro del Barça, que quiere consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Europa en los próximos años.