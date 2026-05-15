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Hansi Flick activa la operación salida en el Barça

El técnico alemán busca reducir la plantilla y quedarse con jugadores que se adapten a su modelo de juego de alta intensidad

Hansi Flick sonríe durante los parlamentos tras la consecución del título de Liga en el Camp Nou.

Hansi Flick sonríe durante los parlamentos tras la consecución del título de Liga en el Camp Nou.

Hugo Ferrer

València

Hansi Flick ya ha empezado a perfilar la plantilla del FC Barcelona de cara a la próxima temporada y varios jugadores podrían tener los días contados en el club. Según informa El técnico alemán considera que hay futbolistas que no encajan del todo en su proyecto y ha dado luz verde a una posible salida este verano. La intención del entrenador es reducir la plantilla y quedarse únicamente con jugadores que puedan mantener el alto nivel competitivo y la intensidad que exige su modelo de juego. Tras una temporada muy exigente, Flick quiere una plantilla más equilibrada y con perfiles muy definidos.

Ansu Fati, tras su primer gol con el Mónaco.

Ansu Fati, tras su primer gol con el Mónaco. / Omar Havana / AP

Hansi Flick ya ha comenzado a definir la plantilla del Barça para la próxima temporada y varios jugadores aparecen en la lista de posibles salidas. Entre los nombres que más opciones tienen de abandonar el club están Ansu Fati, por su falta de continuidad y su elevada ficha; Oriol Romeu, que no entra en los planes del técnico alemán; e Iñaki Peña, cuya situación dependerá de la competencia en la portería.

También podrían salir Pablo Torre, Héctor Fort y Pau Víctor, ya sea mediante cesión o traspaso para ganar minutos y liberar espacio en la plantilla. Además, el Barça tampoco descarta estudiar ofertas importantes por futbolistas como Ronald Araújo si ayudan a mejorar la situación económica del club. Entre los nombres señalados aparecen futbolistas con menos protagonismo durante el curso, especialmente algunos suplentes y jóvenes que no han terminado de convencer al cuerpo técnico. El club considera que varias ventas o cesiones serían necesarias tanto por motivos deportivos como económicos, ya que también ayudarían a liberar masa salarial para afrontar posibles fichajes.

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Piezas intocables en el proyecto

La dirección deportiva, encabezada por Deco, ya trabaja junto a Flick en la planificación del próximo mercado. El objetivo es reforzar posiciones concretas, especialmente en ataque y en algunas zonas defensivas, mientras se estudian ofertas por jugadores que podrían salir si llega una propuesta interesante. A pesar de la posible “criba”, el técnico alemán mantiene plena confianza en el núcleo joven del equipo. Futbolistas como Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí o Fermín siguen siendo considerados piezas fundamentales del proyecto de futuro del Barça, que quiere consolidarse como uno de los equipos más competitivos de Europa en los próximos años.

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