El intercambio que pretende el PSG para arrebatarle al Barça a una de sus máximas estrellas

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, sigue muy interesado en reforzar su plantilla con jugadores del FC Barcelona y, según informa ElNacional.cat, ha puesto sobre la mesa dos futbolistas del PSG para intentar convencer al Barça de negociar por Fermín López.

La operación estaría impulsada por Luis Enrique, que considera a Fermín un jugador ideal para su sistema. El técnico asturiano lleva tiempo siguiendo la evolución del centrocampista andaluz y cree que podría convertirse en una pieza importante dentro del proyecto parisino.

Fermin Lopez of FC Barcelona in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and RCD Espanyol at Spotify Camp Nou stadium on April 11, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 11/04/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;FC Barcelona v RCD Espanyol - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para facilitar las conversaciones, el PSG estaría dispuesto a incluir a dos jugadores de su plantilla en la negociación, además de una cantidad económica. Aunque el artículo apunta que el Barça vería con buenos ojos iniciar contactos, la postura de Joan Laporta y de Deco sigue siendo muy firme: consideran a Fermín un futbolista estratégico para el futuro del club.

Firmes en la negociación

El interés del PSG por Fermín no es nuevo. En los últimos meses ya se había hablado de ofertas cercanas a los 50 millones de euros, e incluso de la posibilidad de elevar la cifra si el Barça aceptaba negociar. Sin embargo, Hansi Flick habría frenado cualquier intento de salida porque cuenta plenamente con el jugador.

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Además, el club azulgrana mantiene blindado a Fermín con una cláusula muy elevada y con la intención de ampliar todavía más su vínculo contractual, consciente de que es uno de los futbolistas más valorados por la afición y por el cuerpo técnico.