La imagen viral del portero de Angola de... ¡16 años!

Marruecos sigue a lo suyo, organizando todo tipo de competiciones futboleras con la intención de ganar peso en la organización del Mundial de 2030 que originariamente era de España y Portugal. Organizaron a su manera una Copa África llena de polémicas y corruptelas de lo más sospechosas, intentando ganarla en los despachos de manera ilegal. Ahora organizan la Copa África sub-17 en la que las futuras estrellas del continente se empiezan a dejar ver.

Históricamente hubo muchos casos de falsedad documental en numerosas selecciones en las que jugadores de mayor edad figuraban como menores. Resultaba muy sospechoso el poder de varios países africanos en categorías inferiores y luego no ser capaz ni de clasificarse para mundiales absolutos o generar un buen número de talentos senior. Ejemplos hay muchos, pero el último ha llegado desde la selección de Angola.

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