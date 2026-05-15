La imagen viral del portero de Angola de... ¡16 años!
Siempre hubo casos más que sospechosos de futbolistas de categorías inferiores que no cumplían con la edad real. Gelson Dala está ahora bajo la lupa
Marruecos sigue a lo suyo, organizando todo tipo de competiciones futboleras con la intención de ganar peso en la organización del Mundial de 2030 que originariamente era de España y Portugal. Organizaron a su manera una Copa África llena de polémicas y corruptelas de lo más sospechosas, intentando ganarla en los despachos de manera ilegal. Ahora organizan la Copa África sub-17 en la que las futuras estrellas del continente se empiezan a dejar ver.
Históricamente hubo muchos casos de falsedad documental en numerosas selecciones en las que jugadores de mayor edad figuraban como menores. Resultaba muy sospechoso el poder de varios países africanos en categorías inferiores y luego no ser capaz ni de clasificarse para mundiales absolutos o generar un buen número de talentos senior. Ejemplos hay muchos, pero el último ha llegado desde la selección de Angola.
Gelson Dala, oficialmente tiene 16 años
Se llama Gelson Dala y oficialmente tiene 16 años aunque su aspecto físico sea más parecido al de alguien mucho mayor, casi como si los cumpliera sólamente los 29 de febrero. El caso es que le dieron el último MVP al evitar la derrota de su equipo bajo palos y los memes se propagaron por las redes a gran velocidad. This time for Africa, que diría Shakira.
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