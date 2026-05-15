La Premier League tantea a Xabi Alonso... y no es el Liverpool

Xabi Alonso sigue teniendo un gran cartel internacional pese a su complicada etapa reciente en el conjunto blanco. Equipos ingleses como Chelsea o Liverpool continúan valorando seriamente su figura, atraídos por el trabajo que realizó anteriormente en el Bayer Leverkusen y por su propuesta futbolística.

Xabi Alonso y Vinicius, tras su deenuentro en el clásico. / EFE

Aun así, el propio Xabi Alonso considera que su experiencia en el Real Madrid llegó antes de tiempo. Según diversas informaciones aparecidas en los últimos días, el técnico cree que aceptó el cargo en un momento demasiado complejo, marcado por tensiones internas y problemas de vestuario que acabaron desgastando el proyecto.

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Proyecto a la vista

Pese a no haber sido el elegido en esta ocasión, el técnico vasco no tiene prisa por volver a entrenar. Su intención es esperar una propuesta que le garantice estabilidad y un proyecto competitivo, y todo apunta a que su futuro podría volver a estar ligado al fútbol inglés o alemán.