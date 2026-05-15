El viral tweet de Arbeloa que le retrata tras su encontronazo con Mbappé

Un antiguo tuit de Álvaro Arbeloa sobre Kylian Mbappé se ha vuelto viral en redes sociales en medio de la tensión actual que vive el delantero francés en el Real Madrid. El mensaje fue publicado por el exdefensa madridista en 2018, cuando Mbappé apenas tenía 19 años y comenzaba a deslumbrar en el fútbol europeo.

En aquel tuit, Arbeloa comparaba al francés con Luke Skywalker y aseguraba que “dominaría el mundo”, además de definirlo como “una bestia”. El comentario llegó tras la exhibición de Mbappé en el Mundial de Rusia 2018 frente a Argentina, partido en el que el atacante francés confirmó definitivamente su condición de estrella mundial.

El mensaje ha resurgido ahora porque la relación entre ambos atraviesa un momento especialmente delicado. En los últimos días, Mbappé y Arbeloa han protagonizado varios cruces públicos después de que el delantero asegurara que el técnico le considera “el cuarto delantero” de la plantilla. Arbeloa negó tajantemente haber dicho eso y la situación ha generado un enorme revuelo mediático alrededor del club blanco.

Javier Vendrell Camacho

Tensión en el vestuario blanco

La recuperación de aquel antiguo tuit ha provocado numerosas reacciones entre aficionados y medios, muchos de ellos sorprendidos por el contraste entre la admiración que Arbeloa mostraba hacia Mbappé hace años y el conflicto actual que ambos mantienen dentro del vestuario madridista.

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Además, el episodio vuelve a reflejar el clima de tensión que atraviesa el Real Madrid en este tramo final de temporada. Las críticas internas, las dudas sobre el futuro del banquillo y los problemas de convivencia dentro del vestuario han colocado al club en el centro del foco mediático europeo.