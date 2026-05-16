Bordalás deja su futuro en el aire

José Bordalás mantiene abierto su futuro. El técnico del Getafe compareció en rueda de prensa antes del decisivo encuentro frente al Elche, un duelo que puede marcar el cierre de temporada azulón y que podría otorgar al conjunto madrileño una histórica clasificación europea si consigue la victoria.

En medio de la expectación por el momento deportivo del equipo, Bordalás también fue cuestionado por su continuidad en el banquillo del Coliseum. El entrenador alicantino, cuyo contrato finaliza el próximo mes de junio, evitó cerrar cualquier puerta y dejó claro que aún no hay una decisión tomada respecto a su futuro.

José Bordalás, entrenador del Getafe. / AFP7 vía Europa Press

“No está descartado, no hay nada descartado”, afirmó el técnico, que insistió en que toda la atención debe centrarse ahora en el tramo final de Liga. “Estamos centrados en el día a día, quedan dos partidos y no nos puede desviar absolutamente nada. Lo más importante es el equipo, los jugadores, que ellos se sientan bien y puedan desarrollar su mejor versión”, añadió.

Cerca de Europa

El Getafe afronta una de las jornadas más importantes de los últimos años con la posibilidad real de regresar a competiciones continentales, un escenario que hace apenas unos meses parecía improbable. Bajo la dirección de Bordalás, el equipo ha recuperado competitividad, solidez defensiva y ambición, convirtiéndose nuevamente en uno de los conjuntos más incómodos del campeonato.

Noticias relacionadas

Mientras el club sueña con Europa, la incertidumbre sobre el futuro de su entrenador seguirá presente hasta final de temporada. Bordalás, de momento, mantiene todas las opciones abiertas.