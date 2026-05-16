Se confirma la primera salida en el Barça

Robert Lewandowski puso fin a su etapa en el FC Barcelona tras anunciar oficialmente que abandonará el club al final de la temporada 2025-26. El delantero polaco se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales en el que aseguró marcharse con la sensación de “misión cumplida” después de cuatro años como azulgrana.

Robert Lewandowski / SD

Durante su paso por el Barça, Lewandowski se convirtió en uno de los referentes ofensivos del equipo. Desde su llegada procedente del FC Bayern Munich en 2022, conquistó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España, además de firmar más de un centenar de goles con la camiseta azulgrana.

El atacante agradeció especialmente el cariño de la afición, el apoyo de Joan Laporta y el vínculo creado con Cataluña, dejando claro que considera esta etapa una de las más importantes de su carrera.

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Destinos posibles

La salida de Lewandowski abre una nueva etapa en el proyecto de Hansi Flick, que ya trabaja en la reestructuración ofensiva del equipo. Entre los posibles destinos del delantero aparecen clubes de Arabia Saudí, la MLS e incluso opciones en Italia.