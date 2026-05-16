Real Madrid TV estalla contra Javier Tebas: “manipulación absoluta” y nuevo incendio con LaLiga

Real Madrid TV ha cargado con dureza contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras las imágenes difundidas en las que se analiza su papel y su relación con el club blanco. El canal oficial del Real Madrid considera que se trata de un caso de “manipulación absoluta” y acusa al dirigente de la patronal de actuar con mala fe hacia la entidad madridista.

En su línea editorial habitual, Real Madrid TV sostiene que las declaraciones y gestiones de Tebas forman parte de un discurso reiterado contra el club, al que acusan de ser señalado de forma constante en decisiones arbitrales, mediáticas e institucionales. El canal considera que las imágenes difundidas no reflejan el contexto completo y denuncia que se está construyendo un relato “sesgado” contra el presidente Florentino Pérez y el club.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

La respuesta del entorno madridista llega en un momento de máxima tensión entre el Real Madrid y LaLiga, con cruces de declaraciones en los últimos días a raíz de decisiones arbitrales, el tratamiento mediático del club y la gestión de los derechos audiovisuales.

LaLiga se defiende

Desde LaLiga, Javier Tebas ha defendido en múltiples ocasiones su gestión y ha negado cualquier tipo de persecución o manipulación, asegurando que las decisiones del organismo se toman de forma colegiada entre los clubes y dentro del marco reglamentario.

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El nuevo choque público entre ambas partes vuelve a evidenciar la fractura institucional entre el Real Madrid y LaLiga, un enfrentamiento que se ha intensificado en los últimos años y que sigue sin visos de enfriarse.