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Real Madrid TV estalla contra Javier Tebas: “manipulación absoluta” y nuevo incendio con LaLiga

El canal oficial del club acusa al presidente de LaLiga de sesgar imágenes y reaviva el enfrentamiento institucional entre el Real Madrid y el organismo presidido por Javier Tebas

Pancarta mostrada contra Florentino en el Bernabéu en el partido contra el Oviedo

Pancarta mostrada contra Florentino en el Bernabéu en el partido contra el Oviedo / El Periódico

Hugo Ferrer

València

Real Madrid TV ha cargado con dureza contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras las imágenes difundidas en las que se analiza su papel y su relación con el club blanco. El canal oficial del Real Madrid considera que se trata de un caso de “manipulación absoluta” y acusa al dirigente de la patronal de actuar con mala fe hacia la entidad madridista.

En su línea editorial habitual, Real Madrid TV sostiene que las declaraciones y gestiones de Tebas forman parte de un discurso reiterado contra el club, al que acusan de ser señalado de forma constante en decisiones arbitrales, mediáticas e institucionales. El canal considera que las imágenes difundidas no reflejan el contexto completo y denuncia que se está construyendo un relato “sesgado” contra el presidente Florentino Pérez y el club.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid / EFE

La respuesta del entorno madridista llega en un momento de máxima tensión entre el Real Madrid y LaLiga, con cruces de declaraciones en los últimos días a raíz de decisiones arbitrales, el tratamiento mediático del club y la gestión de los derechos audiovisuales.

LaLiga se defiende

Desde LaLiga, Javier Tebas ha defendido en múltiples ocasiones su gestión y ha negado cualquier tipo de persecución o manipulación, asegurando que las decisiones del organismo se toman de forma colegiada entre los clubes y dentro del marco reglamentario.

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El nuevo choque público entre ambas partes vuelve a evidenciar la fractura institucional entre el Real Madrid y LaLiga, un enfrentamiento que se ha intensificado en los últimos años y que sigue sin visos de enfriarse.

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