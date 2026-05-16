Sigue el cruce de declaraciones entre Arbeloa y Mbappé

Álvaro Arbeloa quiso rebajar cualquier atisbo de polémica alrededor de Kylian Mbappé. El técnico madridista compareció en la previa del encuentro frente al Sevilla y se mostró comprensivo con la situación del delantero francés, después de las declaraciones realizadas por el jugador tras el último compromiso del equipo.

Lejos de alimentar el debate, Arbeloa explicó que ya había tratado el asunto personalmente con Mbappé y que entiende perfectamente su reacción. “Le acabo de ver y le he dicho que estuviera tranquilo. Lo que dijo es algo que ya había hablado con él”, aseguró el entrenador, que quiso transmitir absoluta normalidad sobre el malestar del atacante por no haber tenido más protagonismo.

Javier Vendrell Camacho

El técnico blanco insistió en que considera lógico que un futbolista de la dimensión competitiva de Mbappé quiera estar siempre sobre el terreno de juego. “Sé lo que es jugar todos los días y no jugar. Les entiendo. No comprendería que Kylian no quisiera jugar”, señaló Arbeloa, dejando claro que no existe ningún conflicto interno con el francés.

Además, explicó que la decisión de darle minutos únicamente en la segunda mitad respondió a una cuestión física y de gestión de esfuerzos. “En la situación que venía lo mejor era que jugase un rato en la segunda parte. No tengo ningún problema con él”, añadió.

Vestuario en llamas

También fue cuestionado por el hecho de que Mbappé hiciera públicas algunas conversaciones internas del vestuario, algo que Arbeloa tampoco quiso dramatizar. “No me ha dolido. Siempre que hablo con los jugadores no tengo miedo. Cuando hablo en privado, me gusta que se quede en privado, pero no me molesta que se comente”, explicó.

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Con sus palabras, Arbeloa trató de cerrar cualquier foco de tensión antes de un partido importante ante el Sevilla, apostando por la calma y defendiendo la competitividad natural de una estrella como Mbappé.