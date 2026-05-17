El CD Alcoyano, eliminado del playoff de ascenso a Primera RFEF

Encuentro de vuelta para el Alcoyano con la misión de levantar el 0-2 que el Sanse endosó a los de Fran Alcoy en el encuentro de ida en El Collao. El partido se presentaba como una épica para los alicantinos, que a una carta se jugaban seguir su camino hacia Primera Federación o dar la temporada por concluida.

Si ya de por si la misión era complicada, el Alcoyano, que salió dando la cara y buscando área local, encajó primero tras un contragolpe en el que Fran Moreno asistió a la espalda de la zaga visitante para que fuera Fer Ruiz quien anotase ante Unai Marino. Sacaba tajada el conjunto madrileño con poco y seguía el Alcoyano intentando por donde buscar el camino del área local.

Volverían los madrileños a merodear el área de Unai Marino con un remate de Teles, arriba, y otra ocasión de Galindo, al lateral de la red. En el añadido del primer tiempo, el Alcoyano pudo meterse de lleno en el partido, si bien el meta Lejarraga ganó la partida y condenó al descanso a una renta de tres goles abajo al equipo de Fran Alcoy.

Un Sanse ordenado

En la segunda mitad, sin nada que perder, el Alcoyano intentó meterse pronto en el encuentro aunque volvió a encontrarse con dificultades para superar a un Sanse ordenado y que concedía poco. La voluntad no resultaba suficiente para los alicantinos, que veían escurrirse el partido sin poder poner el jaque la portería de Lejarraga.

Un atisbo de luz llegó cuando Steven Prieto, antes del cuarto de hora final, anotaba el empate a un gol y daba ligera esperanza a los suyos, si bien la épica del Alcoyano resultó infructuosa ante un conjunto alicantino que si ya de por sí llegaba con pocas opciones de darle vuelta al marcador, acabaría sacando un empate insuficiente.

Baja la persiana a la temporada el Alcoyano, que durante la eliminatoria pecó de falta de pegada, algo que tuvo el conjunto madrileño, si bien los de El Collao recuperan la ilusión por volver a Primera RFEF, con una afición volcada con los suyos.

Ficha del partido

UD San Sebastián de los Reyes: Lejarraga, Alex Blanco, Robin, Pablo Olivares, Garci (Ocaña, 60'), Javi Robles (Eneko, 85'), Cesar Llopis, Fer Ruiz (Mario, 85'), Anieboh, Vanderson Teles (Lucas, 60') y Galindo (Christian, 60').

CD Alcoyano: Unai Marino, Raúl González (Lado, 55'), Pablo Carbonell (De Pedro, 61'), Solbes (Alex Alonso, 46'), Fran Moreno, Lledo, Soler, Chinchilla (Mora, 70'), Izan Llinares, Tiko Iniesta y Piera (Steven Prieto, 61').

Goles: 1-0 (22') Fer Ruiz. 1-1 (72') Steven Prieto.

Árbitro: Carlos Agraz (comité extremeño). TA por los locales a Javi Robles, Alex Blanco y por los visitantes a Soler, Tiko Iniesta, Raúl González y De Pedro.

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Incidencias: Estadio José Luis de la Hoz-Matapiñonera.