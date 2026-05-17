Directo | Toda la jornada de Liga EA Sports, en vivo

La temporada entra en combustión. A falta de solo dos jornadas para el cierre de LaLiga, la pelea por evitar el descenso sigue completamente abierta y amenaza con dejar un final dramático en varios estadios del fútbol español. Con muchos equipos separados por apenas unos puntos, cada error puede ser definitivo y cada victoria puede valer media permanencia.

La penúltima jornada se presenta como una auténtica final múltiple. Ya no hay margen de corrección. Las cuentas empiezan a ser simples: ganar o complicarse la vida hasta límites peligrosos.

El foco estará puesto en varios equipos históricos y proyectos que comenzaron la temporada con aspiraciones muy distintas y que ahora se ven obligados a sobrevivir en el barro competitivo de mayo. La presión es máxima. Las piernas pesan más. Y el componente mental empieza a jugar un papel decisivo.

La clasificación aprieta por abajo

La igualdad en la zona baja convierte cualquier combinación de resultados en una amenaza o una oportunidad. Un empate puede saber a poco. Una derrota puede ser devastadora. Incluso el golaveraje empieza a entrar en escena como factor diferencial.

Muchos equipos llegan a esta jornada tras semanas de tensión acumulada, cambios de entrenador y dinámicas muy cambiantes. Algunos han reaccionado a tiempo. Otros siguen atrapados en una espiral peligrosa.

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La sensación general es clara: nadie quiere llegar vivo a la última jornada dependiendo de terceros.