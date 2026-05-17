¡Escándalo en Brasil con Neymar! Humillado y cambiado por error justo antes de la lista de Ancelotti

Lo que ocurrió con Neymar parece sacado de una película entre el terror y la comedia. El astro brasileño vivió una de las noches más surrealistas y humillantes de su carrera en la durísima derrota del Santos FC ante el Coritiba (0-3), en un partido marcado por el caos, los insultos desde la grada y un error arbitral insólito. No es la primera vez que las cosas se complican para Ney con la lista que debe ofrecer Carlo Ancelotti, ex del Real Madrid, en el horizonte.

El ‘Peixe’ se hundió desde el primer tiempo en Sao Paulo. Al descanso ya caía por tres goles y la tensión fue irrespirable en un estadio que pasó del nerviosismo a la furia. Pero lo peor todavía estaba por llegar.

Con el encuentro completamente roto y Neymar intentando liderar la reacción del Santos, el delantero tuvo que salir momentáneamente para ser atendido por molestias en la pierna. Ahí se produjo la escena que ya da la vuelta al mundo: el cuarto árbitro autorizó por error la entrada de Robinho Júnior… ¡en lugar de Neymar!

Sí, Neymar fue sustituido por una equivocación sin que esa fuera la intención del cuerpo técnico. Aunque el fallo fue detectado segundos después, el reglamento ya impedía corregir la situación y el brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego entre incredulidad y desesperación.

La imagen fue demoledora. El exjugador del Barcelona y el Paris Saint-Germain se dirigió directamente a una cámara de televisión para dejar claro ante todo el mundo que él no había pedido el cambio. Un gesto cargado de rabia, impotencia y también de mensaje.

... Y el timing no podía ser peor

Todo ocurrió apenas unas horas antes de que Ancelotti anuncie la convocatoria de Brasil para el Mundial 2026. Neymar se jugaba buena parte de sus opciones de regresar con la selección brasileña… y terminó protagonizando una noche negra en el Brasileirao que ya es tendencia en todo el país, y fuera de la frontera paulista.

La derrota deja además al Santos al borde del descenso. Con solo 18 puntos en el Brasileirao, el histórico club queda a un paso de la zona roja y empieza a mirar con auténtico miedo la clasificación. La renta es solo de un punto, Gremio, otro clásico, suma 17 unidades, ya en la parte roja de la tabla.

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